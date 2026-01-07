El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realiza obras para la construcción de un importante túnel en unas de las autopistas con más tráfico de Capital. Se trata de un corredor vial que acumula grandes cantidades de vehículos, por lo que se generan embotellamientos y congestión durante las horas pico.

Cómo será el túnel de la autopista Illia

La administración porteña trabaja en la construcción del “Anillo de la Pampa”, un distribuidor vial que mejorará la conexión entre la Ciudad, el Aeroparque Jorge Newbery y la Costanera del Río de la Plata. Este paso bajo nivel estará conectado con un anillo peatonal para unir al Bajo Belgrano con el aeropuerto y el río.

El cruce tendrá un túnel doble mano en la calle La Pampa que cruzará por debajo de la autopista Illia y las vías del Ferrocarril Belgrano Norte para aliviar la congestión. Se sumará un puente peatonal y una ciclovía con mirador panorámico.

La intervención contemplará una inversión estimada de $ 50.000 millones y se trabajará sobre cerca de 10.000 metros cuadrados. Se espera que los trabajos comiencen durante el primer semestre de este año y la obra sea ejecute en un plazo de 20 meses.

Cómo funcionará el puente peatonal y el mirador

El puente peatonal tendrá un diámetro de 140 metros y será visible desde la autopista y los parques aledaños. La estructura cruzará la barrera urbana y funcionará como mirador para el despegue y aterrizaje de los aviones en Aeroparque.

Obras en el Puente Labruna

Otra de las obras que realiza el Gobierno de la Ciudad es la renovación del Puente Labruna. Los trabajos buscan mejorar la conexión entre el Parque de Innovación, el Distrito Joven y la Ciudad Universitaria.

A su vez, se busca simplificar el paso entre la Ciudad y la Costanera al sumar nuevos accesos por las avenidas Lugones y Cantilos. Los arreglos se darán mediante la eliminación de la actual pasarela peatonal y estará a cargo de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA).