Santilli fue a negociar por la reforma laboral y acompañó a Torres en medio de la emergencia

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron un alerta por peligro extremo de incendios que afecta a 16 provincias, tras los focos activos que se mantienen en la Patagonia.

Mientras continúan los operativos para extinguir el fuego en localidades como El Bolsón, Bariloche, Puerto Patriada y El Hoyo, el ente anunció un riesgo máximo en la Provincia de Buenos Aires, la región del centro y el Litoral.

En este marco, insistieron en que “cualquier fuego que se inicia constituye un serio problema” . “El control comienza a ser gradualmente más dificultoso, si no se logra en la etapa inicial del desarrollo del fuego”, agregaron.

Al momento, la situación “ es potencialmente explosiv a” y piden “ extremar cuidados”.

Cuáles son las provincias en alerta máxima por incendios

Además de la Patagonia, se emitieron alertas en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa, Mendoza, San Luis, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Incendios

Desde hace 48 horas que la región patagónica se convirtió en el epicentro de la crisis, con múltiples focos simultáneos.

Para determinar esta gravedad, los organismos utilizan el Índice Meteorológico de Peligro de Incendios (FWI), un sistema de origen canadiense.

Este indicador procesa variables diarias como la temperatura del aire, la humedad relativa, la velocidad del viento y la precipitación acumulada en las últimas 24 horas para estimar la velocidad de propagación que tendría el fuego.

¿Qué medidas se pueden tomar?

El SNMF detalla una serie de acciones para evaluar en caso de incendios forestales: