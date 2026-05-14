En Colombia, el uso del celular en el trabajo se ha convertido en un tema frecuente dentro de las relaciones laborales, especialmente en sectores donde la productividad y la atención constante son claves. Aunque no existe una prohibición general en la ley, sí hay reglas internas que pueden limitar su uso. El debate suele surgir cuando los trabajadores utilizan el teléfono de manera reiterada durante la jornada laboral, lo que puede afectar el rendimiento o incumplir normas de la empresa. En estos casos, el empleador tiene la facultad de aplicar medidas disciplinarias. El marco legal colombiano permite a las empresas regular este tipo de conductas a través de reglamentos internos, siempre que se respete el debido proceso y la proporcionalidad de las sanciones. En Colombia no existe una norma específica que prohíba el uso del celular en el entorno laboral. Sin embargo, el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia establece obligaciones generales para los trabajadores, como cumplir con sus funciones y acatar las órdenes del empleador. Este mismo marco legal permite que las empresas definan reglas internas mediante el reglamento de trabajo, donde pueden restringir o regular el uso del celular durante la jornada laboral. En ese sentido, la legalidad del uso del celular depende de lo que cada empresa establezca y de cómo esto afecte el desempeño del trabajador. Sí, en Colombia un trabajador puede recibir sanciones si el uso del celular incumple las normas internas o afecta su rendimiento laboral. Estas sanciones pueden ir desde llamados de atención hasta suspensiones temporales. Las empresas suelen aplicar primero medidas correctivas antes de llegar a sanciones más severas, siempre respetando el reglamento interno y el debido proceso. El objetivo de estas acciones es mantener la productividad y el orden dentro del lugar de trabajo, especialmente en actividades que requieren concentración constante. El despido puede ocurrir cuando el uso del celular se considera un incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones laborales. El Código Sustantivo del Trabajo de Colombia contempla la posibilidad de terminar el contrato con justa causa si hay faltas graves o repetidas. Esto puede suceder si el trabajador ignora advertencias previas, incumple el reglamento interno o afecta de manera significativa su desempeño. En estos casos, el empleador debe demostrar que existía una norma clara y que el trabajador fue informado previamente para que la medida sea válida legalmente.