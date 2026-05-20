Tu primera tarjeta, tu primer paso: Stori te ayuda a construir tu historial crediticio. Fuente: Stori

Pequeños negocios y trabajadores independientes ya podrán cobrar con tarjeta directamente desde su celular sin necesidad de adquirir una terminal física, luego de que Stori lanzara Stori Tap, una nueva herramienta enfocada en facilitar los pagos digitales en México, informó Marlene Garayzar, CGO y cofundadora de Stori.

La firma de tecnología financiera explicó que la nueva funcionalidad estará disponible para dispositivos iOS y Android y funcionará mediante tecnología contactless, permitiendo aceptar pagos al acercar una tarjeta o dispositivo compatible al teléfono móvil.

“Emprender en México requiere valentía, pero también herramientas accesibles. Muchas veces un negocio pierde ventas por no aceptar tarjeta o porque adquirir una terminal representa un gasto importante”, dijo la directiva.

Garayzar agregó que con Stori Tap buscan eliminar barreras para que más personas puedan vender, crecer y administrar mejor su dinero utilizando únicamente su celular.

Una terminal desde el celular

La empresa detalló que el dinero de las transacciones se depositará al día siguiente en Stori Cuenta+, producto que además ofrece rendimientos diarios, integrando en una sola plataforma funciones de cobranza y administración financiera.

Stori indicó que la herramienta busca simplificar el acceso a cobros digitales para trabajadores independientes y pequeños comercios que tradicionalmente enfrentan barreras para adquirir terminales punto de venta.

La solución funciona mediante tecnología de pago sin contacto, eliminando la necesidad de dispositivos adicionales para aceptar tarjetas de crédito y débito.

Apuntan a inclusión financiera

Stori señaló que la nueva solución forma parte de su estrategia para democratizar el acceso a servicios financieros y facilitar la integración de pequeños negocios a la economía digital sin inversiones iniciales elevadas.

Además de facilitar cobros, la herramienta busca contribuir a mejorar el control de flujo de efectivo y acercar a los negocios a opciones de financiamiento y crédito.

La compañía presentó Stori Tap durante el foro “El Poder de Ser Mujer”, organizado por el Gobierno de Quintana Roo y la Secretaría de las Mujeres, evento que reunió a emprendedoras, estudiantes y líderes comunitarias.

La fintech adelantó que anunciará nuevas alianzas locales para ampliar el alcance de soluciones digitales dirigidas a comercios y emprendimientos en distintas regiones del país.

Actualmente, Stori cuenta con 4 millones de usuarios en México y ofrece productos como cuentas de ahorro y tarjetas de crédito digitales.