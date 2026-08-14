El bosque encantado de 10.000 hectáreas con el único Árbol de Cristal de América Latina: está a 45 minutos de CABA y la entrada es gratuita.

A menos de una hora de la Ciudad de Buenos Aires hay un bosque de más de 10.000 hectáreas que parece sacado de un cuento. Se trata del Parque Provincial Pereyra Iraola, declarado Reserva de Biosfera por la UNESCO en 2007, uno de los pulmones verdes más importantes del Área Metropolitana.

Entre robles, cedros, eucaliptos gigantes y cipreses centenarios, el parque esconde un ejemplar único en Sudamérica: el llamado Árbol de Cristal, una curiosidad natural que atrae cada vez a más visitantes.

Qué es el Árbol de Cristal y por qué es único en el continente

El Árbol de Cristal es en realidad un Agathis alba, una especie originaria de Malasia.

Recibió ese nombre porque desprende una resina transparente que cae en pequeñas gotas y, bajo la luz de la luna llena, brilla como si fueran cristales.

¿Sabías que….



En el Parque Pereyra Iraola se encuentra el único ejemplar en todo Sudamérica de Agathis Alba o árbol de cristal? El ejemplar, una especie originaria de la Malasia que se caracteriza por ofrecer un verdadero espectáculo nocturno, fue declarado Monumento Natural de… pic.twitter.com/z4Hv63EVQd — RESPIRAARGENTINA (@RespiraArg) July 16, 2024

Es el único sobreviviente de los 12 ejemplares que el estanciero Leonardo Pereyra Iraola hizo plantar hace 150 años, durante el proyecto de forestación que dio origen al parque. Por su rareza, fue declarado Monumento Natural de la Provincia de Buenos Aires en 1992.

La historia del bosque encantado bonaerense

Todo empezó en 1850, cuando el empresario Simón Pereyra adquirió estas tierras.

Años más tarde, su hijo Leonardo impulsó un ambicioso proyecto paisajístico inspirado en los grandes parques europeos, con especies traídas de distintos continentes.

El bosque encantado de 10.000 hectáreas con el único Árbol de Cristal de América Latina: está a 45 minutos de CABA y la entrada es gratuita. Bafilm

Esa decisión le dio al lugar su actual aspecto de bosque encantado, con senderos rodeados de árboles centenarios. En 1949 el Estado nacional expropió las más de 10.000 hectáreas de la estancia y, un año después, el parque abrió sus puertas como espacio público.

Entre los atractivos históricos del predio se destacan:

El casco de la Estancia Santa Rosa , rodeado de jardines y árboles monumentales.

La Capilla Santa Elena , inaugurada en 1940.

El Molino Holandés, donado por los Países Bajos y que originalmente abastecía una usina eléctrica.

Cómo llegar y qué hacer en el Parque Pereyra Iraola

El parque se ubica entre los partidos de Berazategui, Florencio Varela, Ensenada y La Plata, y la entrada es completamente gratuita.

Abre todos los días, incluidos los feriados, de 9 a 20 horas.

Para llegar en auto, la opción más usada es tomar la Autopista Buenos Aires-La Plata e ingresar por Villa Elisa o Hudson, aunque también se puede acceder desde el Camino General Belgrano. En transporte público, el tren Roca (ramal La Plata) tiene una parada propia dentro del predio, la estación Pereyra.

Entre las actividades más elegidas por los visitantes están:

Caminatas entre árboles centenarios.

Paseos en bicicleta por los senderos internos.

Picnics al aire libre.

Observación de aves y fauna nativa.

Con semejante extensión, siempre queda un rincón nuevo por descubrir, ya sea entre la historia de sus antiguas estancias o frente al misterioso brillo del Árbol de Cristal en las noches de luna llena.