Oxford Economics proyecta que Colombia crecería al 3,0% en 2026, por encima del promedio de las principales economías de América Latina.

Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 14 de agosto de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.115,72 pesos colombianos.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana es del 6.64%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.76%.

En la última sesión, la cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días el Dólar abrió con un avance, predominó una racha de caídas con repuntes puntuales y cerró con balance negativo.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un incremento en la confianza del mercado, lo que podría influir en futuras decisiones económicas.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es esencial tener en cuenta que pueden imponer recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes detalles: