Guardar las sobras en tuppers dentro de la heladera es una práctica común en la mayoría de los hogares. Sin embargo, algunos alimentos pueden volverse peligrosos si se almacenan de manera incorrecta.

Entre ellos, hay uno que genera especial preocupación: el arroz cocido. Cuando se guarda en la heladera por más de 24 horas, comienza a desarrollar toxinas dañinas, algunas relacionadas con malestares digestivos y patologías graves como cáncer de hígado.

¿Por qué no se puede guardar el arroz en la heladera?

A diferencia de otros alimentos cocidos, el arroz es especialmente propenso a la proliferación de moho y bacterias una vez que baja su temperatura. El principal riesgo está asociado al Bacillus cereus , una bacteria capaz de sobrevivir al proceso de cocción y que puede desarrollarse en el arroz almacenado en la heladera por más de 24 horas.

El problema no es solamente la presencia de la bacteria, sino su capacidad para generar toxinas resistentes al calor. Esto significa que, incluso si el arroz se recalienta, las toxinas producidas en ese período no se destruyen.

Cuanto más tiempo permanece el arroz en la llamada “zona de peligro”, más rápido se multiplican las esporas que quedaron vivas tras la cocción. Si el arroz se guarda caliente, se deja enfriar lentamente o permanece demasiado tiempo en la heladera, el riesgo crece de forma exponencial.

Bacillus cereus: la bacteria que convierte el arroz en un alimento peligroso

El Bacillus cereus es una bacteria productora de esporas que se encuentra de manera natural en alimentos como el arroz crudo. Estas esporas pueden sobrevivir al hervor inicial y activarse cuando el alimento permanece a la temperatura equivocada.

Una vez ingerida, provoca dos tipos de intoxicación alimentaria:

Forma emética (vómitos)

Causada por una toxina termoestable, que no se destruye al recalentar.

Síntomas: náuseas y vómitos.

Tiempo de aparición: entre 1 y 6 horas después de consumir el arroz.

Forma diarreica

Generada por una toxina termolábil, que provoca diarrea y dolor abdominal.

Tiempo de aparición: entre 6 y 15 horas tras la ingesta.

Además, investigaciones señalan que algunas toxinas pueden tener efectos acumulativos en el organismo, incluyendo daños hepáticos asociados al desarrollo de cáncer de hígado a largo plazo.

¿Cómo evitar que sobre arroz?