Un método natural para renovar el aire en casa está causando furor en redes sociales. Se trata de una preparación sencilla que combina arroz y romero en un frasco, una alternativa económica y decorativa para mejorar el ambiente sin recurrir a productos químicos.

¿Por qué funciona este truco casero?

El arroz actúa como deshumidificador, absorbiendo la humedad en espacios cerrados. El romero, por su parte, aporta un aroma herbal fresco que ayuda a crear sensación de bienestar.

Esta mezcla no solo perfuma, también elimina olores fuertes y contribuye a mantener la armonía en el hogar.

Ventajas del frasco con arroz y romero

Perfuma con un aroma suave y natural.

Reduce la humedad en ambientes cerrados.

Neutraliza olores sin aerosoles ni químicos.

Es económico y fácil de preparar.

Aporta un toque decorativo en cualquier espacio.

¿Dónde colocarlo para mejores resultados?

Aunque puede ubicarse en cualquier rincón, hay lugares estratégicos donde su efecto se potencia:

Entrada: renueva la energía al ingresar.

Living: mantiene el aroma agradable en la zona más concurrida.

Placard: absorbe humedad y perfuma la ropa.

Baño: ayuda a reducir olores y vapor.

Cocina: neutraliza olores de comida.

Este truco casero se convirtió en tendencia por su practicidad y bajo costo. Si buscás una forma natural de mejorar el aire en tu hogar, un frasco con arroz y romero puede ser la solución perfecta.