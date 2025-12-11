La variante de gripe H3N2 subclado K genera preocupación en Europa y Estados Unidos por su rápida expansión y su capacidad de contagio. Los institutos de vigilancia detectaron que esta cepa adelantó la temporada de gripe varias semanas y podría aumentar los casos mucho más de lo habitual.

Ante este escenario, los especialistas advierten que la variante podría llegar a Sudamérica, incluida Argentina, durante los próximos meses. Por eso recomiendan reforzar la vacunación, seguir de cerca los síntomas y mantener las medidas de prevención para evitar complicaciones.

¿Por qué la variante H3N2 preocupa a los especialistas?

La H3N2 subclado K avanza rápidamente en Alemania, Reino Unido y otros países europeos, lo que genera un incremento anticipado de consultas por gripe. Su velocidad de transmisión supera la de temporadas anteriores y obligó a activar alertas de vigilancia epidemiológica.

Además, científicos analizan un posible riesgo adicional que es la coinfección entre gripe estacional y gripe aviar H5N1, un escenario que podría favorecer intercambios genéticos entre virus y aumentar la severidad de los cuadros.

¿Cuáles son los síntomas de la gripe H3N2?

Los médicos señalan que la infección produce un cuadro agudo similar al de COVID-19, lo que puede generar confusión diagnóstica. Los síntomas más frecuentes son:

Fiebre alta de inicio repentino

Dolor muscular intenso

Malestar general

Tos seca

Escalofríos

Por la similitud con coronavirus, los especialistas recomiendan realizar pruebas diagnósticas si aparecen síntomas compatibles.

¿La vacuna actual protege contra esta variante?

Aunque la vacuna de la temporada no coincide de manera exacta con H3N2 subclado K, los estudios iniciales muestran protección frente al subtipo H3N2, especialmente para evitar cuadros graves.

Los organismos europeos destacan que la vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva para reducir hospitalizaciones, complicaciones y circulación viral.

¿Quiénes corren mayor riesgo por esta variante?

Los grupos vulnerables siguen siendo los mismos que en temporadas previas:

Adultos mayores

Personas con enfermedades crónicas

Embarazadas

Pacientes inmunosuprimidos

En ellos, el virus puede provocar neumonía, descompensaciones y afecciones respiratorias graves.

peterschreiber.media

¿Puede llegar H3N2 a Argentina?

La OPS informó una fuerte circulación del subtipo A(H3N2) en Canadá y Estados Unidos, y recomendó a los países sudamericanos:

Actualizar guías clínicas

Asegurar el acceso a antivirales

Aumentar la vigilancia epidemiológica

Reforzar la vacunación antigripal

La temporada invernal pasada en la región mostró un aumento del 2% en las infecciones respiratorias graves, con predominio de gripe A, lo que indica que la llegada de la variante al país es posible durante 2026.

¿Qué medidas se recomiendan para prevenir contagios?

Entre las acciones sugeridas por especialistas y organismos internacionales se destacan: