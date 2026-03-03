El cielo está a punto de ofrecer uno de los espectáculos astronómicos más llamativos del año. Entre la noche de este lunes y la madrugada del martes, se registrará un eclipse lunar total que teñirá la Luna de rojo. El fenómeno, conocido popularmente como “Luna de Sangre”, se extenderá por aproximadamente 58 minutos en su fase de totalidad. Podrá observarse desde distintos puntos del planeta, aunque con variaciones según la ubicación geográfica. Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. Durante este proceso, la Luna no desaparece por completo, sino que adquiere un característico tono rojizo. Este efecto óptico se produce por la forma en que la atmósfera terrestre filtra la luz solar. El resultado es el fenómeno conocido como “Luna de Sangre”, uno de los eventos más esperados por los aficionados a la astronomía. En esta ocasión, la fase de totalidad durará cerca de 58 minutos. Durante ese lapso, la Luna mostrará su color rojizo antes de recuperar progresivamente su brillo habitual. El eclipse lunar total podrá observarse en distintas regiones del mundo. Si bien tendrá mejor visibilidad en gran parte del continente americano los lugares desde podrá observarse son: En México y Centroamérica el punto máximo se verá entre las 4 y 5 a. m., mientras que en países como Perú y Colombia ocurrirá entre las 5 y 6 a. m. En México, el mejor momento para observar el eclipse lunar total será entre las 4 y 5 a. m., cuando la fase de totalidad alcance su punto máximo. En Centroamérica el horario será similar, mientras que en varios países de Sudamérica el fenómeno se verá con mayor intensidad entre las 5 y 6 de la mañana. Al tratarse de un eclipse lunar, no se necesita protección especial para la vista. Solo se recomienda buscar un lugar con cielo despejado y poca contaminación lumínica para disfrutar la llamada Luna de Sangre.