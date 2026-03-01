Durante febrero de 2026, el comportamiento de los usuarios en Google, el buscador más utilizado en Argentina, permitió identificar tendencias específicas sobre las cotizaciones y las proyecciones económicas del país. A través de Google Trends, la herramienta que registra la intensidad de las búsquedas en una escala de 0 a 100, se puede observar cómo el interés se desplazó desde el mercado informal hacia las opciones legales y los consumos con tarjeta. Cuando un tema llega a 100, significa que está en su punto más alto de popularidad. Y este mes, el dólar tocó ese techo varias veces, especialmente cuando la brecha entre el oficial y el blue se achicó a niveles bajos (menos del 4%). El interés por el billete verde es total, pero algunas provincias estuvieron más activas que otras a la hora de consultar precios y proyecciones. Entre Ríos lideró el ranking con 100 puntos de interés. Mendoza (98) y La Pampa (97) le siguieron de cerca y Córdoba (95) y CABA (91) completaron el grupo de punta. Durante este último mes, ciertas frases se impusieron sobre cualquier otra búsqueda relacionada con la moneda extranjera, liderando el ranking de lo más consultado por los argentinos. Según los registros de los términos “en ascenso”, estas fueron las dudas principales que concentraron el mayor volumen de tráfico. Fue la búsqueda que más creció, con un salto del 200%. “Cuánto está el dólar oficial hoy”, otra variante de la pregunta principal aumentó un 40%. Con un aumento del 150%, muestra la necesidad de los usuarios por conocer el valor final de la jornada. El hecho de que las consultas más buscadas del mes incluyan palabras como “hoy”, “actual” o “cerró” demuestra que la prioridad no es solo el precio, sino la confirmación del dato oficial en el momento exacto en que se necesita para comprar o vender la divisa.