En las últimas semanas, un término poco común se coló en los medios masivos, en las redes sociales y, por supuesto, en las búsquedas de los argentinos en Google: therians. Según los datos de Google Trends, el interés por esta subcultura pasó de ser casi inexistente a generar un pico de búsquedas masivo, impulsado por usuarios que intentan descifrar de qué se trata esta identidad. Para medir este fenómeno, Google utiliza una escala de 0 a 100. El gráfico de “Interés a lo largo del tiempo” revela que las búsquedas comenzaron a subir tímidamente el 6 de febrero, alcanzando su punto de máxima popularidad (valor 100) entre el 11 y el 13 de febrero. A diferencia de otros temas, el interés por los therians fue especialmente fuerte en provincias del interior del país. En el ranking de las regiones con mayor intensidad de búsqueda lidera Catamarca con 100 puntos, el máximo nivel de interés. Lo más revelador son las “Consultas relacionadas” a la palabra therian. Casi la totalidad de los términos asociados registraron un aumento denominado Breakout que representa un crecimiento superior al 5.000%. Los datos de la plataforma gratuita de Google revela que la curiosidad de los internautas fue para directamente saber de qué se hablaba cuando se hablaba de therians. La mayor duda de los usuarios fue el concepto, liderada por términos como “qué significa therians”, “significado therians” y la necesidad de traducción con “que significa therians en español”. La plataforma de Google también registró un interés técnico por entender quiénes están detrás del término, con búsquedas específicas como “therians biblia” y “therians animales”. Google Trends es una herramienta de Google que te muestra qué es lo que la gente busca en internet. Es como un termómetro de la curiosidad colectiva, desde noticias de último momento hasta eventos deportivos o shows de televisión. En lugar de darte números exactos, te muestra el interés por un tema en una escala del 0 al 100. Cuando una consulta alcanza el punto de breakout, quiere decir que la búsqueda de esa palabra superó el 5.000% en el período analizado.