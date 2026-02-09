¿Alguna vez te dio curiosidad saber si eso de lo que todos hablan en la sobremesa o la oficina es realmente un fenómeno o solo ruido de redes sociales? Hay una forma de saberlo con precisión: Google. Google Trends es una herramienta gratuita que funciona como un termómetro de interés en tiempo real (y a lo largo del tiempo): te muestra qué estamos googleando, en qué ciudades y qué dudas específicas tenemos sobre el tema del momento. Lo primero que hay que entender es que Google Trends no muestra cuántas personas buscaron un término, sino la popularidad relativa. A la espera de su show en River, durante semanas, las búsquedas alrededor del artista marcaron un interés bajo y estable en Argentina. Pero el domingo a la noche, la curva se disparó hasta el 100 durante la previa y el minuto a minuto del show de medio tiempo del evento deportivo estadounidense, alcanzando el nivel de popularidad máxima en las últimas horas del 8 de febrero. Si afinamos más el análisis de cómo la plataforma refleja lo que les interesa a los argentinos, encontramos que las búsquedas se mantuvieron altas incluso después de finalizado el show y, de hecho, este mismo lunes continúan en ascenso. Ya sea por los videos de la actuación, el mensaje político o incluso las repercusiones de la aparición de figuras como Lady Gaga, Ricky Martin o Lincoln Fox (el niño de ascendencia argentina que participó en la puesta en escena). Los datos no mienten: mientras Bad Bunny sacudía el escenario del Super Bowl, los argentinos acudíamos el teclado. Gracias a Google Trends, podemos ver la radiografía exacta de ese momento y qué fue lo que más llamó la atención de los internautas. Según los datos de las capturas, el interés en Argentina se centró en puntos de “Aumento puntual” (Breakout) muy concretos: Las búsquedas líderes fueron “a que hora canta bad bunny super bowl” y “bad bunny super bowl horario argentina”. Esto indica que el uso principal de Google fue para resolver dudas sobre el momento exacto de la presentación. Con el diario del lunes, los usuarios también buscaron activamente el show completo a través de términos como “super bowl bad bunny completo”, “bad bunny super bowl youtube” y “presentacion bad bunny super bowl”. Se registró un aumento explosivo en búsquedas de otras personalidades vinculadas al contexto del evento, como Lady Gaga, Ricky Martin, Pedro Pascal y consultas sobre declaraciones de Trump sobre el artista y su presentación.