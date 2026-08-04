El fenómeno durará más de cinco horas y permitirá observar hasta el 93% de la Luna cubierta por la sombra de la Tierra. (Fuente: Shutterstock)

El calendario astronómico de agosto trae uno de los fenómenos más esperados del año: el último eclipse lunar de 2026, un evento que podrá observarse desde Colombia y que alcanzará a cubrir el 93% del disco de la Luna durante su punto máximo.

A diferencia del eclipse solar previsto para mediados de agosto, que no será visible desde territorio colombiano, este eclipse lunar parcial podrá apreciarse sin equipos especiales, siempre que las condiciones climáticas sean favorables y el cielo permanezca despejado.

Además de ofrecer un espectáculo natural de más de cinco horas de duración, el fenómeno impulsará el interés por el turismo astronómico en diferentes regiones del país, reconocidas por sus cielos oscuros y baja contaminación lumínica.

¿Cuándo será el eclipse lunar de agosto de 2026 y a qué hora se verá en Colombia?

El eclipse lunar parcial tendrá lugar entre la noche del 27 de agosto y la madrugada del 28 de agosto. Durante ese periodo, la Luna atravesará parte de la sombra proyectada por la Tierra, generando un cambio gradual en su apariencia hasta alcanzar una cobertura cercana al 93% de su superficie visible.

El cronograma del fenómeno comenzará a las 8:23 p. m. con la fase penumbral, seguirá a las 9:33 p. m. con el inicio del eclipse parcial y alcanzará su punto máximo hacia las 11:12 p. m.. La fase de mayor intensidad se extenderá hasta las 12:51 a. m., mientras que el evento concluirá aproximadamente a las 2:01 a. m. del 28 de agosto.

El eclipse lunar parcial será uno de los principales eventos astronómicos del año y podrá apreciarse a simple vista desde distintas regiones de Colombia, siempre que el cielo permanezca despejado. Shutterstock

¿Por qué la Luna se verá de color rojo durante el eclipse?

Un eclipse lunar parcial ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna no se alinean de manera perfecta y el satélite natural solo ingresa parcialmente en la sombra más oscura del planeta. Como consecuencia, una parte de la Luna permanece iluminada mientras la otra adquiere una tonalidad rojiza característica.

Ese color se produce porque la atmósfera terrestre desvía parte de la luz solar hacia la superficie lunar. Las longitudes de onda rojizas logran atravesar la atmósfera con mayor facilidad, lo que genera el conocido efecto de “Luna roja” que suele observarse durante este tipo de fenómenos astronómicos.

¿Cómo ver el eclipse lunar desde Colombia?

El eclipse podrá observarse a simple vista sin necesidad de telescopios, filtros o gafas especiales, ya que este tipo de fenómeno no representa riesgos para la visión. La principal recomendación es buscar un lugar con poca contaminación lumínica y esperar a que las condiciones meteorológicas permitan una observación clara del cielo.

Para quienes no puedan verlo directamente, distintos observatorios e instituciones científicas realizarán transmisiones en vivo a través de plataformas digitales, permitiendo seguir cada etapa del eclipse desde cualquier lugar del país.

Los mejores lugares de Colombia para observar el eclipse lunar

Colombia cuenta con varios destinos reconocidos por la calidad de sus cielos nocturnos, ideales para disfrutar de eventos astronómicos como este eclipse. Entre los más destacados se encuentran Villa de Leyva, en Boyacá, y el Desierto de la Tatacoa, en Huila, dos lugares que reciben cada año a miles de aficionados y expertos en astronomía.

Estos destinos ofrecen condiciones privilegiadas gracias a su escasa contaminación lumínica y cielos despejados durante buena parte del año. Además de la observación del eclipse, los visitantes pueden participar en actividades de astroturismo, recorridos guiados, talleres y visitas a observatorios especializados para conocer más sobre el universo.