A la hora de comprar un perfume, una de las dudas más frecuentes aparece al leer la etiqueta: eau de toilette o eau de parfum. Aunque muchas personas creen que solo cambia el nombre, la realidad es que existen diferencias importantes que influyen en la intensidad del aroma, la duración y hasta el momento ideal para usar cada uno.

Elegir correctamente no solo permite aprovechar mejor la fragancia, sino también hacer una compra más conveniente, especialmente si el perfume será un regalo o si se busca que el aroma permanezca durante gran parte del día .

Qué diferencia hay entre un eau de toilette y un eau de parfum

La principal diferencia está en la concentración de aceites aromáticos que contiene cada perfume.

Imagen ilustrativa Shutterstock

Las diferencias entre uno y otro

El eau de toilette (EDT) suele tener una concentración de entre 5% y 15% de esencia, por lo que ofrece un aroma más fresco, ligero y sutil.

En cambio, el eau de parfum (EDP) posee entre 15% y 20% de aceites esenciales, lo que le permite desarrollar una fragancia más intensa, profunda y persistente.

Por esa razón, aunque ambos puedan pertenecer a la misma línea de perfume, su comportamiento sobre la piel suele ser muy diferente.

Qué perfume dura más sobre la piel

Si el objetivo es que la fragancia permanezca durante más horas, el eau de parfum suele ser la mejor opción.

Qué cambia entre uno y otro. Shutterstock

En términos generales:

Eau de toilette: puede durar entre 3 y 5 horas.

Eau de parfum: suele mantenerse entre 6 y 8 horas, e incluso más dependiendo del tipo de piel y del ambiente.

Además de durar más tiempo, el eau de parfum libera sus notas de forma gradual, haciendo que el aroma evolucione durante el día.

Qué perfume conviene usar todos los días

El eau de toilette resulta ideal para el uso diario, especialmente en primavera y verano o durante jornadas laborales, ya que ofrece una sensación más fresca y menos invasiva .

El eau de parfum, por su intensidad, suele reservarse para eventos, reuniones, salidas nocturnas o momentos en los que se busca una mayor presencia del perfume .

Cuál es mejor para regalar

Si se trata de un regalo, el eau de parfum suele ser el más elegido porque transmite una sensación de mayor calidad y ofrece una duración superior, algo que muchas personas valoran al comprar un perfume.

Sin embargo, si quien recibirá el obsequio prefiere aromas suaves o utiliza perfume varias veces al día, un eau de toilette también puede ser una excelente alternativa.

En definitiva, ninguno es mejor que el otro de manera absoluta: el eau de parfum se destaca por su intensidad y larga duración, mientras que el eau de toilette ofrece frescura, ligereza y comodidad para el uso cotidiano.