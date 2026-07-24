A la hora de cambiar los neumáticos, es habitual prestar atención a la medida, el precio o la marca. Sin embargo, existe un dato que suele pasar desapercibido y que resulta clave para la seguridad: la letra que acompaña el índice de carga.

Ese carácter, que puede ser T, H, V, W u otro, corresponde con el índice de velocidad y establece la velocidad máxima que la cubierta puede soportar de forma segura cuando está correctamente inflada y utilizada dentro de su capacidad de carga.

Instalar un neumático con un índice inferior que el especificado por el fabricante puede afectar el comportamiento del vehículo y aumentar los riesgos durante la conducción.

¿Qué significan las letras T, H, V y W que aparecen en los neumáticos?

El índice de velocidad se encuentra impreso en el lateral de cada neumático, inmediatamente después del índice de carga .

Por ejemplo, en la inscripción 205/55 R16 91V, la letra V corresponde al índice de velocidad.

Cada letra representa una velocidad máxima certificada mediante pruebas realizadas por los fabricantes:

L: 120 km/h

M: 130 km/h

N: 140 km/h

P: 150 km/h

Q: 160 km/h

R: 170 km/h

S: 180 km/h

T: 190 km/h

H: 210 km/h

V: 240 km/h

W: 270 km/h

Y: 300 km/h

(Y): superior a 300 km/h

Estas letras no indican la velocidad a la que debe circular el conductor, sino el límite para el que el neumático fue diseñado y homologado bajo condiciones específicas de ensayo.

¿Qué significan las letras T, H, V y W de los neumáticos? El detalle que pocos revisan y puede afectar la seguridad al conducir

¿Por qué nunca conviene instalar un neumático con un índice inferior al recomendado?

Cada vehículo es desarrollado para funcionar con neumáticos que cumplan determinadas especificaciones técnicas. Entre ellas se encuentran el índice de carga y el índice de velocidad.

Si se instala una cubierta con una clasificación inferior a la indicada por el fabricante, el neumático podría no ofrecer el desempeño esperado frente a altas velocidades, temperaturas elevadas o exigencias propias de la conducción en ruta.

Además, una elección incorrecta puede afectar la estabilidad, el frenado, la respuesta en curvas e incluso acelerar el desgaste de las cubiertas.

¿Cuáles son las letras de neumáticos más comunes y cómo saber cuál necesita tu auto?

En la mayoría de los autos de uso particular, las clasificaciones más habituales son:

T , apta para velocidades de hasta 190 km/h.

H , diseñada para soportar hasta 210 km/h.

V, homologada para velocidades de hasta 240 km/h.

En modelos deportivos o de alto rendimiento también es frecuente encontrar índices W o Y, preparados para velocidades considerablemente mayores.