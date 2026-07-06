Huele a lujo | Este perfume imita a uno de los más caros de diseñador: se consigue en los supermercados a un precio accesible. (Fuente: Freepik.es).

Encontrar un perfume que reúna elegancia, durabilidad y un precio accesible suele ser todo un desafío para los amantes de la perfumería. En ese sentido, un supermercado en España ha logrado convertirse en uno de los protagonistas más destacados de la perfumería low-cost.

Se trata del Mercadona, que ha conseguido captar la atención de sus clientes al ofrecer fragancias que destacan por su frescura y sofisticación, ideales para el uso diario.

Lo más llamativo es que muchas de las fragancias que ofrecen son versiones inspiradas en perfumes reconocidos, pero a una fracción de su precio original.

Esta iniciativa ha permitido a los clientes disfrutar de aromas sofisticados y duraderos sin la necesidad de realizar una gran inversión o comprometer el presupuesto.

Este perfume que imita a uno de los más caros de diseñador se consigue en supermercados. (Fuente: Mercadona).

¿Cuál es el perfume de Mercadona que parece de lujo?

El perfume destacado del Mercadona pertenece a una línea de fragancias que combina una mezcla de notas olfativas vanguardistas y especiales, cuidadosamente seleccionadas por los profesionales de la más alta reputación.

En ese sentido, han presentado Ámbar: una opción ideal para aquellas personas que quieran dejar huella, ya que destaca por ser un perfume durable e intenso con un toque femenino.

Este perfume imita a uno de los más caros de diseñador: se consigue en los supermercados a un precio accesible. (Fuente: Freepik).

Perfume Ámbar: fragancia cálida, dulce y exótica

Tal como indica su nombre, el aroma del ámbar en perfumería se describe como cálido, dulce, rico y exótico, con notas amaderadas, de incienso, vainilla, haba tonka, almizcle y a veces tabaco o especias.

Por su parte, este perfume del Mercadona, que pertenece a la familia de fragancias orientales, amaderadas, tiene como nota de salida la madera de Oud, en el corazón el Ámbar y como fondo la vainilla.

¿A qué fragancia de diseñador se asemeja Ámbar?

Los usuarios han asegurado que la colonia Ámbar es una imitación del perfume unisex OudWood de Tom Ford, elaborada con maderasy especias exóticas.

Sin embargo, la fragancia del Mercadona no solo representa una alternativa atractiva por su aroma y calidad, sino también, por su accesible precio: tiene un precio de 14 euros, frente a la de Tom Ford que cuesta 266 euros.