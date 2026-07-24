A la hora de hacer las tareas del hogar, colgar la ropa de forma correcta es clave para cuidar las fibras y reducir el tiempo de planchado. Sin embargo, muchas personas desconocen la función de los ganchos inferiores de las perchas y cometen un grave error.

Suelen estar presenten en los colgadores de plástico y no es por casualidad, sino que tienen un propósito específico.

¿Para qué sirven los ganchos inferiores de las perchas para colgar ropa?

Los ganchos inferiores, también conocidos como muescas o ranuras laterales, fueron diseñados para sujetar prendas que por su propia confección tienden a deslizarse de las perchas convencionales . Si bien muchos piensan que es solo diseño, cumplen la función clave de mantener la ropa en buen estado cuando secan y ordenar los placares.

De esta manera, su uso principal es el de sostener prendas con tirantes como vestidos, musculosas, blusas o camisones. Solo bastará con colocar cada tirante sobre una de las muecas.

Imagen creada con ChatGPT

A su vez, es útil para colgar polleras y pantalones que incorporan presillas internas de tela. Su principal objetivo es evitar la marca de broches o dobleces innecesarios.

Otra de las ventajas es que ayudan a conservar la ropa en su forma original, ya que evita que se desforme en la zona de los hombros.

Paso a paso: cómo usarlos de manera adecuada

Para usar correctamente estos ganchitos, se debe primero identificar si la prenda cuenta con tirantes, breteles o pequeñas presillas internas.

Luego, colocar la ropa sobre la percha y enganchar cada cinta en las muesas, procurando que ambos lados queden a la misma altura.

Antes de guardar las prendas, conviene comprobar que estén bien sujetas, sin pliegues ni tensión excesiva para evitar que se deformen.

Consejos según el tipo de prenda

No todas las prendas necesitan el mismo tipo de percha y elegir la adecuada puede ayudar a conservar la forma de la ropa, evitar marcas innecesarias y prolongar su vida útil. Si bien las perchas con ganchos inferiores son útiles para prendas con tirantes, existen otras que hacen la diferencia en cada prenda.