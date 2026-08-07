Emigrar es el sueño de muchos jóvenes que buscan nuevas oportunidades laborales para mejorar su calidad de vida. España es uno de los destinos más elegidos por los argentinos por ser un país que comparte idioma y posee salarios competitivos en actividades que no requieren estudios universitarios.

Ese fue el caso de Magalí Cabrera, una joven que trabaja como moza en un bar y mediante un video subido a TikTok contó como es su rutina laboral diaria. Al cierre de su jornada, mostró cuán ganó.

Cuánto gana una moza en España

Mediante su cuenta de Tiktok, Magalí contó que trabajó cinco días entre el miércoles y domingo con turnos de entre 4 y 5 horas por jornada. Una vez finalizados los días, reveló que ganó nada menos que 213 euros (aproximadamente $ 320.000).

“En total me hice 213 euros de miércoles a domingo. El miércoles solamente trabajé 4 horas, el jueves y el viernes trabajé 4 horas y media. Sábado entré a las 13:00 y salí a las 18:00 de la tarde. Y domingo entré a las 13:00 de la tarde y salí 17:30. En eso me hice 213 euritos”, explicó.

https://www.tiktok.com/@magali.2226/video/7630526873520442646?q=magali%20cabrbra%20camarera%20espa%C3%B1a213%20euros&t=1786114847904

En la misma línea, la joven hizo el cálculo por hora. “¿Qué dicen? ¿Estamos bien o no estamos bien? ¿Estamos bien o no estamos bien? Alrededor de 8 euros la hora me pagan”, señaló.

De cuánto es el salario mínimo en España

El salario mínimo en España actualmente es de 1.425 euros, uno de los principales motivos por el que muchos jóvenes eligen emigrar a este país. Las leyes laborales españolas señalan que el máximo de horas a trabajar en la semana es de 40 horas.