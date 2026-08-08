Muchos jóvenes eligen emigrar a España por ser un país con culturas similares a la argentina y tener sueldos competitivos en trabajos que no requieren estudios superiores.

Este es el caso de Kevin Gómez, un argentino que contó cuánto gana trabajando en una pizzería en Madrid.

Cuánto se gana trabajando en una pizzería en España

El joven publicó un video en su cuenta de TikTok, medio que usa para compartir contenido sobre cómo es su vida en España. Sus videos abarcan temas desde cómo emigrar hasta cómo conseguir trabajo.

Kevin contó que trabajó 45 horas semanales en una pizzería y cuando recibió el sobre con su sueldo se sorprendió al ver que eran nada menos que 2.450 euros.

Tras sacar los cálculos, explicó que le pagaban más o menos 13.50 euros la hora. “Hago este video más que nada para que noten la diferencia de plata que se hace en Madrid, que serían 2.450 euros en un mes”.

Así que nada, si tenés pensado viajar a Europa, emigrar o lo que sea, hacelo, va a ser la mejor decisión", cerró.

Por qué los salarios en España son tan altos

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España es la retribución mínima que los empleadores deben pagarles a sus trabajadores. De esta manera, es de 1.221 euros brutos mensuales por jornada completa (40 horas semanales).

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De cuánto es el sueldo promedio en casa comunidad autónoma de España

Según la página especializada en emigrar yomeanimo.com, cada comunidad cuenta con los siguientes sueldos promeidos:

Madrid: 2.282 euros mensuales.

País Vasco: 2.197 euros mensuales.

Navarra: 2.093 euros mensuales.

Cataluña: 2.056 euros mensuales.

Asturias: 1.872 euros mensuales.

Islas Baleares: 1.854 euros mensuales.

Aragón: 1.793 euros mensuales.

Cantabria: 1.759 euros mensuales.

Galicia: 1.749 euros mensuales.

La Rioja: 1.748 euros mensuales.

Comunidad Valenciana: 1.747 euros mensuales.

Castilla - La Mancha: 1.718 euros mensuales.

Castilla y León: 1.713 euros mensuales.

Andalucía: 1.709 euros mensuales.

Murcia: 1.674 euros mensuales.

Canarias: 1.630 euros mensuales.

Extremadura: 1533 euros mensuales.

Cuánto paga cada trabajo en España

La misma página publicó los sueldos promedios al buscar trabajo en España: