En 2007, cazadores inuit en el estado de Alaska encontraron fragmentos de un arpón del siglo XIX incrustados en el cuerpo de una ballena bowhead recién capturada. La investigación determinó que el animal tenía aproximadamente 115 años, confirmando que esta especie es el mamífero más longevo del planeta.

El arma era una lanza explosiva patentada, popular en Nueva Bedford entre 1885 y 1895. Su identificación permitió a los científicos estimar la edad del animal con precisión inusual.

¿Por qué la ballena bowhead es el mamífero más longevo del mundo?

La ballena bowhead (Balaena mysticetus) puede vivir más de 200 años, lo que la convierte en el mamífero de mayor longevidad conocido. El hallazgo del arpón fue una de las primeras pruebas concretas de esa capacidad.

Estudios publicados en Nature determinaron que sus células reparan roturas en el ADN con mayor eficiencia y presentan tasas de mutación más bajas que las de otros mamíferos. Ese mecanismo explica su resistencia excepcional al envejecimiento y al cáncer.

La ballena bowhead (Balaena mysticetus) puede vivir más de 200 años, lo que la convierte en el mamífero de mayor longevidad conocido. Fuente: Shutterstock Richard neville

¿Cómo determinan los científicos la edad de estas ballenas?

Además del arpón, los investigadores usan una técnica basada en el cristalino del ojo. El lente contiene un aminoácido que cambia de forma con el tiempo, permitiendo estimar la edad del animal de manera similar al carbono 14.

Análisis científicos han confirmado que individuos de esta especie pueden superar los 200 años. Algunos modelos genéticos sugieren que su longevidad máxima podría alcanzar los 268 años.