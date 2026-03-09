Un nuevo hallazgo arqueológico en América vuelve a arrojar luz sobre las antiguas civilizaciones que habitaron el continente. En el Parque Arqueológico El Caño, en Panamá, investigadores descubrieron una tumba de más de 1.000 años de antigüedad que contenía objetos de oro y piezas de cerámica que evidencian la riqueza y el poder de una antigua élite prehispánica. El entierro, fechado entre los años 800 y 1000, fue encontrado a unos 200 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá. En el centro de la tumba aparecieron restos óseos de una persona de alto rango rodeada de múltiples objetos funerarios, lo que sugiere que se trataba de una figura importante dentro de la comunidad. Los arqueólogos explican que este descubrimiento se suma a otros hallazgos similares realizados en el mismo sitio durante las últimas décadas. En conjunto, las evidencias indican que el lugar funcionó como un cementerio para miembros destacados de la sociedad durante aproximadamente 200 años. Dentro de la tumba, los investigadores encontraron diversos ornamentos de oro que acompañaban al cuerpo enterrado. Entre los objetos más destacados había dos brazaletes, dos pendientes y varias placas pectorales decoradas con figuras de murciélagos y cocodrilos, animales que aparecen con frecuencia en el simbolismo de las sociedades antiguas del centro de Panamá. Las piezas revelan un alto nivel de habilidad en el trabajo del metal. Según los especialistas, los detalles en los ornamentos demuestran que estas culturas poseían un gran dominio de las técnicas de orfebrería, además de una fuerte carga simbólica en sus representaciones animales. El descubrimiento tuvo lugar en el Parque Arqueológico El Caño, un sitio ubicado en el centro de Panamá que se ha convertido en uno de los yacimientos más importantes para estudiar las culturas prehispánicas de la región. Las excavaciones en este lugar se han desarrollado durante casi dos décadas y han permitido reconstruir parte de la historia de estas comunidades. La tumba recién descubierta forma parte de un conjunto de enterramientos similares encontrados en el sitio. Hasta ahora, los arqueólogos han identificado al menos nueve tumbas con características parecidas, lo que sugiere que el lugar fue utilizado como cementerio para miembros de alto estatus social. Los objetos encontrados dentro de las tumbas indican que el estatus social tenía un papel importante incluso después de la muerte. La presencia de ornamentos de oro y otros elementos valiosos sugiere que los individuos enterrados pertenecían a una élite que gozaba de privilegios dentro de la comunidad. Para los investigadores, este tipo de hallazgos permite comprender mejor la organización social y las creencias de las culturas prehispánicas del istmo panameño. Cada descubrimiento aporta nuevas pistas sobre la forma en que estas sociedades concebían el poder, la riqueza y el significado de los rituales funerarios.