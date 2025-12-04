En un contexto donde la transformación digital avanza sin freno, las empresas argentinas buscan desesperadamente profesionales capacitados para trabajar con grandes volúmenes de información.

La respuesta llegó en noviembre de 2025, cuando el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA aprobó la creación de una tecnicatura que promete formar técnicos especializados en tiempo récord.

Una carrera que nació por necesidad del mercado

La Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones surgió como respuesta directa a un problema concreto: la necesidad de profesionales capacitados para trabajar sobre abundancia de datos diversos.

Esta carrera se suma al ecosistema de formación de la Facultad de Ciencias Económicas, complementando las actualizaciones recientes en los planes de estudio de Economía, Administración, Sistemas de Información y Actuario.

La propuesta fue diseñada por docentes, investigadores y graduados del Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión (IADCOM), específicamente del Centro de Investigación Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión (CMA) y del Centro de Investigación en Metodologías Básicas y Aplicadas a la Gestión (CIMBAGE).

¿Cuánto dura y qué se estudia?

La tecnicatura tiene una extensión de dos años y medio, que incluye el Ciclo Básico Común (CBC). Luego del CBC, la tecnicatura se desarrolla en tres cuatrimestres de cursada teórica y un cuatrimestre de práctica profesional. La carga horaria total alcanza las 1420 horas de formación.

El plan de estudios completo

CBC obligatorio (6 materias de orientación Ciencias Económicas):

Sociedad y Estado

Pensamiento Científico

Álgebra

Análisis Matemático

Economía

Sociología

Primer cuatrimestre post-CBC:

Análisis Matemático

Álgebra

Trabajo y Sociedad

Segundo cuatrimestre:

Estadística Obligatoria

Fundamentos de Sistemas de Información Digitales

Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión

Tercer cuatrimestre:

Métodos Predictivos para la Gestión

Diseño y Gestión de Bases de Datos

Taller de Programación para el Análisis de Datos

Cuarto cuatrimestre:

Soluciones de Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos

Técnicas de Gestión y Análisis de Datos No Estructurados

Técnicas de Inteligencia Artificial en Organizaciones

Quinto cuatrimestre:

Prácticas profesionales supervisadas

¿Qué hace un técnico en análisis de datos?

El egresado estará capacitado para colaborar en la gestión de sistemas digitales, apoyando la toma de decisiones en organizaciones privadas, públicas y del tercer sector. Sus competencias incluyen el manejo de tecnologías de aprendizaje automático e inteligencia artificial para analizar información masiva.

Los contenidos se concentran en matemáticas aplicadas, estadística, programación y técnicas vinculadas al machine learning. En el segundo cuatrimestre, la materia Laboratorio trabajará aplicaciones prácticas y técnicas, anticipándose a la práctica profesionalizante, lo que permite a los estudiantes familiarizarse tempranamente con casos reales.

La demanda laboral y los salarios que ofrece el mercado

El mercado argentino muestra una necesidad creciente de estos perfiles técnicos. Un analista de Big Data Junior cobra un salario bruto de $ 1.580.000 por mes, mientras una posición de nivel Senior puede ganar $ 3.710.000 brutos por mes, según datos de la consultora HuCap para el mercado general.

Las plataformas de búsqueda laboral reflejan rangos variables: el rango de pago típico oscila entre $ 1.041.667 (25.º percentil) y $ 2.008.333 (75.º percentil) por año, con posiciones que pueden alcanzar hasta $ 2.700.000 millones anuales en el percentil más alto.

¿Por qué esta carrera tiene futuro?

Rodrigo Díaz, director de la licenciatura en Ciencia de Datos de la Universidad Nacional de San Martín, explicó que la ciencia de datos puede aportar valor a organizaciones de muy diversa naturaleza: desde startups tecnológicas y grandes compañías de software hasta instituciones públicas, centros de investigación científica, entidades financieras, empresas industriales, organizaciones de salud y medios de comunicación.

La capacidad de transformar datos en información estratégica se ha vuelto fundamental en prácticamente cualquier sector económico. Las organizaciones necesitan profesionales que puedan recolectar, almacenar, gestionar y analizar grandes volúmenes de información para tomar decisiones informadas.

Cómo anotarse

Para ingresar a la tecnicatura es necesario aprobar previamente el CBC con orientación en Ciencias Económicas. La inscripción se realiza a través de los canales habituales de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Podés consultar más información en el sitio oficial: economicas.uba.ar

Esta nueva propuesta académica representa una oportunidad concreta para quienes buscan una formación universitaria breve, con salida laboral directa y sueldos competitivos en el mercado argentino. La combinación de conocimientos técnicos, prácticas profesionales y respaldo institucional de la UBA posiciona a esta tecnicatura como una alternativa sólida para ingresar al dinámico mundo de los datos.