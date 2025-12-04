Gigante de los celulares vuelve a la Argentina tras seis años y trae un tanque con súper cámara

En un mercado donde la electrónica se encarece, los supermercados comenzaron a posicionarse como un nuevo “hub” tecnológico. Para atraer más clientes, cadenas como Coto y Carrefour ampliaron su oferta y sumaron promociones agresivas en smartphones, muchas veces con precios más bajos que los del retail tradicional.

Esta tendencia se aceleró en los últimos meses por la necesidad de los consumidores de encontrar alternativas accesibles y por la estrategia de los supermercados de sumar categorías de alto interés, como celulares.

En este marco, ofrecen modelos con rebajas de hasta 35%, financiación sin interés y una oferta que incluye desde equipos económicos hasta lanzamientos recientes.

Coto: precios rebajados y beneficios exclusivos para clientes Comunidad

Coto reforzó su catálogo de tecnología y ofrece descuentos adicionales para los usuarios de Comunidad Coto, sumados a la posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés.

Esta combinación se transforma en una de las opciones más convenientes para quienes buscan renovar el celular sin un gasto inicial elevado.

Ofertas destacadas en Coto

Samsung A54 (128 GB)

Precio base: $ 764.999 Descuento: 15% Financiación: 6 cuotas sin interés de $ 127.499

Samsung A56 (256 GB)

Precio base: $ 836.999 Descuento: 10% Financiación: 6 cuotas de $ 154.999

Samsung A06 (128 GB)

Precio base: $ 197.999 Descuento: 10% Financiación: 6 cuotas de $ 36.666

Samsung A15 (128 GB)

Precio base: $ 350.999 Descuento: 10% Financiación: 6 cuotas sin interés de $ 64.999



Carrefour: rebajas de hasta 35% y modelos por debajo de $ 200.000

Carrefour también redobló su apuesta por la electrónica y sumó smartphones con descuentos fuertes, incluso en dispositivos recientes como el Samsung S24FE o el Motorola Edge 60. Además, la cadena mantiene promociones con cuotas sin interés en varios modelos.

Celulares en oferta en Carrefour

Samsung S24FE (256 GB)

Precio: $ 1.749.000 Descuento: 20% pagando en un pago

Motorola Edge 60 (512 GB)

Precio: $ 849.000 Descuento: 15% en un pago

Samsung A06 (128 GB)

Precio: $ 219.000 Descuento: 35% Cuotas: 3 pagos sin interés de $ 73.000

Galaxy A36 (256 GB)

Precio: $ 999.000 Descuento: 15% Cuotas: hasta 6 sin interés

Xiaomi (64 GB)

Precio: $ 179.000 Descuento: 10% Cuotas: 3 sin interés

Tecno BG7 (128 GB)

Precio: $ 139.000 Descuento: 30% Cuotas: 3 sin interés



Por qué los supermercados se convirtieron en una alternativa para comprar celulares

La aparición de estos descuentos no es casual: