En un mercado donde la electrónica se encarece, los supermercados comenzaron a posicionarse como un nuevo “hub” tecnológico. Para atraer más clientes, cadenas como Coto y Carrefour ampliaron su oferta y sumaron promociones agresivas en smartphones, muchas veces con precios más bajos que los del retail tradicional.
Esta tendencia se aceleró en los últimos meses por la necesidad de los consumidores de encontrar alternativas accesibles y por la estrategia de los supermercados de sumar categorías de alto interés, como celulares.
En este marco, ofrecen modelos con rebajas de hasta 35%, financiación sin interés y una oferta que incluye desde equipos económicos hasta lanzamientos recientes.
Coto: precios rebajados y beneficios exclusivos para clientes Comunidad
Coto reforzó su catálogo de tecnología y ofrece descuentos adicionales para los usuarios de Comunidad Coto, sumados a la posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés.
Esta combinación se transforma en una de las opciones más convenientes para quienes buscan renovar el celular sin un gasto inicial elevado.
Ofertas destacadas en Coto
- Samsung A54 (128 GB)
- Precio base: $ 764.999
- Descuento: 15%
- Financiación: 6 cuotas sin interés de $ 127.499
- Samsung A56 (256 GB)
- Precio base: $ 836.999
- Descuento: 10%
- Financiación: 6 cuotas de $ 154.999
- Samsung A06 (128 GB)
- Precio base: $ 197.999
- Descuento: 10%
- Financiación: 6 cuotas de $ 36.666
- Samsung A15 (128 GB)
- Precio base: $ 350.999
- Descuento: 10%
- Financiación: 6 cuotas sin interés de $ 64.999
Carrefour: rebajas de hasta 35% y modelos por debajo de $ 200.000
Carrefour también redobló su apuesta por la electrónica y sumó smartphones con descuentos fuertes, incluso en dispositivos recientes como el Samsung S24FE o el Motorola Edge 60. Además, la cadena mantiene promociones con cuotas sin interés en varios modelos.
Celulares en oferta en Carrefour
- Samsung S24FE (256 GB)
- Precio: $ 1.749.000
- Descuento: 20% pagando en un pago
- Motorola Edge 60 (512 GB)
- Precio: $ 849.000
- Descuento: 15% en un pago
- Samsung A06 (128 GB)
- Precio: $ 219.000
- Descuento: 35%
- Cuotas: 3 pagos sin interés de $ 73.000
- Galaxy A36 (256 GB)
- Precio: $ 999.000
- Descuento: 15%
- Cuotas: hasta 6 sin interés
- Xiaomi (64 GB)
- Precio: $ 179.000
- Descuento: 10%
- Cuotas: 3 sin interés
- Tecno BG7 (128 GB)
- Precio: $ 139.000
- Descuento: 30%
- Cuotas: 3 sin interés
Por qué los supermercados se convirtieron en una alternativa para comprar celulares
La aparición de estos descuentos no es casual:
- Los supermercados buscan incrementar el ticket promedio y atraer nuevos clientes.
- Las cuotas sin interés y los programas de fidelización funcionan como un diferencial frente a tiendas especializadas.
- La rotación de stock y negociaciones directas con marcas permiten ofrecer equipos a precios difíciles de encontrar en otros canales.
- Muchos consumidores eligen esta vía porque pueden hacer la compra junto con sus compras habituales, sin trámites adicionales.