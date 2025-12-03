Felicidad | El Gobierno declara feriado el lunes 8 de diciembre y habrá un fin de semana largo de 3 días

La Secretaría de Educación Distrital (SED) ha confirmado que el año lectivo 2025 concluirá el viernes 5 de diciembre, momento en el cual se dará inicio al receso escolar para docentes y personal administrativo. Tanto estudiantes como padres de familia están comenzando a organizar el cierre de actividades y las vacaciones.

En paralelo, se encuentra en consulta pública la planificación del calendario escolar 2026, que incluye fechas tentativas que facilitarán a colegios y familias la organización anticipada de sus actividades.

Dicha propuesta abarca tanto el inicio y cierre del año escolar como los periodos de receso y vacaciones para estudiantes y docentes.

¿Cuándo terminan las clases en Bogotá en 2025?

Según la Secretaría de Educación del Distrito, los colegios oficiales que siguen el calendario A, con inicio en enero y finalización en diciembre, concluirán el ciclo académico el 5 de diciembre de 2025.

A partir de esa fecha, tanto los estudiantes como los docentes ingresan en un periodo de receso. Por otro lado, las instituciones que operan bajo el calendario B, que inicia en septiembre, continuarán con sus propias normativas y disposiciones.

La SED ha confirmado que el año lectivo 2025 concluirá el viernes 5 de diciembre. Fuente: narrativas-spin-co

¿Cómo será el calendario escolar 2026?

El proyecto de resolución para 2026, que se encuentra en consulta pública, establece las fechas preliminares de inicio y cierre del año escolar:

Inicio de clases : lunes 26 de enero de 2026.

Cierre de clases para estudiantes : viernes 4 de diciembre de 2026.

Cierre administrativo y docente: viernes 12 de diciembre de 2026.

El calendario académico contemplará 40 semanas lectivas distribuidas en dos semestres, incluyendo semanas de planificación para los docentes antes del inicio y tras el cierre de las actividades escolares.

Tanto los estudiantes como los docentes ingresan en un periodo de receso. Fuente: narrativas-spin-co

Estas serán las vacaciones y los recesos escolares en 2026

De acuerdo con el proyecto de resolución, los estudiantes disfrutarán de tres recesos principales:

Vacaciones de mitad de año : del 16 de junio al 13 de julio de 2026.

Semana de receso escolar : del 6 al 12 de octubre de 2026.

Vacaciones de fin de año: a partir del 6 de diciembre de 2026.

Para los docentes y directivos, las vacaciones colectivas se establecerán del 16 de junio al 13 de julio y del 15 de diciembre de 2026 al 18 de enero de 2027, conforme a la reglamentación del Ministerio de Educación Nacional.