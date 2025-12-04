Esta semana, el Gobierno oficializó de forma unilateral una nueva serie de aumentos para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) tras el fracaso de la última reunión del Consejo del Salario, donde no se alcanzó un acuerdo.

Lo hizo a través de la Resolución 9/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la cual estableció las próximas subas del Salario Mínimo para el período noviembre 2025-agosto 2026.

La decisión porta la firma de la presidente alterna del Consejo, Claudia Silvana Testa, y se publicó tras la falta de acuerdo entre el Gobierno, empresarios y trabajadores en la reunión del pasado 26 de noviembre.

Así lo detalla la Resolución oficial: “En cuanto a la sesión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, (...) se informó que no hubo acuerdo y se detallaron las propuestas del sector representativo de los trabajadores y la propuesta del sector representativo de los empleadores”

Así, sin consenso entre las partes, el Ejecutivo avanzó en la actualización del SMVM por decreto, como le corresponder en caso de fracaso del Consejo. Esta dinámica se mantiene desde la llegada de Javier Milei al poder.

Cabe señalar que, en la práctica, el Salario Mínimo afecta principalmente al monto de la Prestación por Desempleo y otras asistencias sociales, cuyos topes también se actualizarán.

Aumenta el Salario Mínimo, Vital y Móvil: a cuánto se va en diciembre 2025

De esta forma, el salario mínimo para noviembre 2025 (a liquidarse este mes de diciembre) será de $ 328.400, un aumento de solo $ 6200, menos de un 2% contra el básico que se mantiene desde agosto de este año en $ 322.200.

Además, se definió que, entre noviembre 2025 y agosto 2026, el SMVM se moverá de la siguiente manera para trabajadores mensualizados con jornada completa legal:

Noviembre 2025: $ 328.400 ;

Diciembre 2025: $ 334.800 ;

Enero 2026: $ 341.000 ;

Febrero 2026: $ 346.800 ;

Marzo 2026: $ 352.400 ;

Abril 2026: $357.800 ;

Mayo 2026: $363.000 ;

Junio 2026: $367.800 ;

Julio 2026: $372.400 ;

Agosto 2026: $376.600.

Por su parte, el aumento por hora se moverá de forma similar: en noviembre pasará de los $ 1610 actuales a $ 1642 y, finalmente, en agosto 2026 llegará a $ 1883.

La suba del Salario Mínimo afecta a “todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, conforme el artículo 116 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744 y sus modificatorias”.

Además, también se considera a los trabajadores jornalizados, que cobrarán el SMVM “en su debida proporción”, calculado por hora.

Aumentan los topes de la Prestación por Desempleo

Uno de los puntos más relevantes que se rige por el Salario Mínimo son las Prestaciones por Desempleo que paga el Gobierno.

Esta “será equivalente a un 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los seis meses anteriores al cese del contrato de trabajo que dio lugar a la situación de desempleo”.

Sin embargo, otra normativa le pone tope a esto: “En ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, ni superior al 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente”.

Por ende, lo más probable es que los trabajadores que gocen de la Prestación por Desempleo cobren lo mismo que el Salario Mínimo, dado que el promedio de los salarios de mercado es altamente superior al SMVM.