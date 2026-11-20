Un nuevo paro docente podría afectar el normal desarrollo de las clases universitarias.

La medida de fuerza convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El alcance de la medida dependerá de la adhesión de cada docente, por lo que conviene consultar en cada cátedra e institución.

Nuevo paro nacional docente: qué reclama el sindicato de profesores

La CONADU anunció un paro nacional universitario docente para el miércoles 25 de noviembre, fecha en la que la Cámara de Diputados tiene previsto tratar el Presupuesto 2027.

Además del cese de tareas, el sindicato convocó a una movilización al Congreso de la Nación para que la protesta esté en las inmediaciones del recinto cuando se discutan los números.

Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las universidades necesitarán un presupuesto de $ 11 billones para su funcionamiento a nivel nacional, mientras que el Gobierno tiene previsto asignar $ 7,3 billones.

“Paramos porque quieren asignar un 33% menos de lo que quiere el sistema para funcionar”, detalló el sindicato a través de un comunicado.

Docentes van al paro el miércoles 25 y se acorta aún más la semana para estos estudiantes: no tendrán clases por nueva medida de fuerza, en caso adhieran los profesores. Gemini IA.

Clara Chevalier, secretaria general de la CONADU, se refirió a los reclamos salariales en el marco de un nuevo paro docente: “La pérdida salarial supera el 35%, a los docentes les sobra mes al final del sueldo. A muchos les cuesta comprar alimentos y pagar alquiler”, explicó.

¿Se suspenden las clases en todas las universidades por el paro de la CONADU?

La medida de fuerza convocada por la CONADU no implica la suspensión de clases en todas las universidades del país.

El alcance del paro docente dependerá de la adhesión de los profesores y las decisiones gremiales de cada universidad. Los estudiantes deberán comunicarse con sus instituciones o cátedras para conocer si se desarrollarán las jornadas educativas.