Cada segundo viernes de agosto se celebra el Día Nacional del Chipá en Argentina y la región. Esta fecha busca homenajear a una preparación tradicional que conquistó la mesa cotidiana de millones de personas y la gastronomía latinoamerica.

El origen del chipá se remonta a la época colonial cuando se dio la interacción gastronómica de la cultura guaraní con los jesuitas. Su textura crocante por fuera y suave por dentro convirtió a este alimento en un clásico indiscutido para la hora del mate.

Día del chipá: la receta para hacer en menos de media hora

Para celebrar este día gastronómico te traemos una versión más liviana y saludable que la fórmula tradicional. Esta preparación reemplaza la manteca por aceite de oliva y permite tenerlos listos en menos de 30 minutos.

La ventaja principal de esta receta radica en su practicidad, ya que se ensucia un único recipiente durante el proceso. Con solo mezclar todos los ingredientes en un bowl, la masa queda lista para formar las bolitas y hornear inmediatamente.

Esta receta no lleva manteca y se hace en poco tiempo.

El uso de fécula de mandioca asegura una opción libre de gluten ideal para compartir entre todos los integrantes de la familia. Además, los diferentes tipos de queso seleccionados otorgan un aroma inconfundible y un sabor intenso que destaca en cada bocado.

Ingredientes para los chipás sin manteca

Para preparar esta versión rápida y saludable se necesitan los siguientes ingredientes medidos con precisión:

200 g de fécula de mandioca

100 g de queso rallado o en cubos pequeños (combinación de queso duro y semiduro)

1 huevo

20 ml de aceite de oliva

50 ml de leche o bebida vegetal

1 pizca de sal y pimienta a gusto

La preparación paso a paso