En esta noticia
Cada segundo viernes de agosto se celebra el Día Nacional del Chipá en Argentina y la región. Esta fecha busca homenajear a una preparación tradicional que conquistó la mesa cotidiana de millones de personas y la gastronomía latinoamerica.
El origen del chipá se remonta a la época colonial cuando se dio la interacción gastronómica de la cultura guaraní con los jesuitas. Su textura crocante por fuera y suave por dentro convirtió a este alimento en un clásico indiscutido para la hora del mate.
Día del chipá: la receta para hacer en menos de media hora
Para celebrar este día gastronómico te traemos una versión más liviana y saludable que la fórmula tradicional. Esta preparación reemplaza la manteca por aceite de oliva y permite tenerlos listos en menos de 30 minutos.
La ventaja principal de esta receta radica en su practicidad, ya que se ensucia un único recipiente durante el proceso. Con solo mezclar todos los ingredientes en un bowl, la masa queda lista para formar las bolitas y hornear inmediatamente.
El uso de fécula de mandioca asegura una opción libre de gluten ideal para compartir entre todos los integrantes de la familia. Además, los diferentes tipos de queso seleccionados otorgan un aroma inconfundible y un sabor intenso que destaca en cada bocado.
Ingredientes para los chipás sin manteca
Para preparar esta versión rápida y saludable se necesitan los siguientes ingredientes medidos con precisión:
- 200 g de fécula de mandioca
- 100 g de queso rallado o en cubos pequeños (combinación de queso duro y semiduro)
- 1 huevo
- 20 ml de aceite de oliva
- 50 ml de leche o bebida vegetal
- 1 pizca de sal y pimienta a gusto
La preparación paso a paso
- El primer paso de la preparación consiste en colocar la fécula de mandioca dentro de un bowl junto con la sal.
- Luego, se agregan los quesos elegidos para integrarlos de forma pareja antes de incorporar los elementos líquidos.
- Después sumar el huevo, el aceite de oliva y la leche en el mismo recipiente de trabajo.
- Mezclar todo con las manos o una cuchara hasta lograr una masa homogénea que no se pegue.
- Tomar pequeñas porciones de la masa con las manos y formar bolitas del tamaño deseado.
- Estas esferas se acomodan de manera prolija sobre una placa para horno previamente engrasada o con papel manteca.
- Por último, llevar la bandeja a un horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 10 a 15 minutos.
- Una vez que la superficie se vea levemente dorada, los chipás están listos para retirar y disfrutar calientes junto a un buen mate.