Francisca Muñoz, esposa del exdiputado socialista Santos Cerdán, fue convocada nuevamente para el próximo 16 de abril a comparecer ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, después de haber aportado informes médicos para no acudir a declarar en dos ocasiones previas. Esta nueva citación fue aprobada este martes por la mesa de la comisión, donde el PP cuenta con mayoría, tras las ausencias justificadas por motivos de salud tanto el pasado mes de diciembre como en la comparecencia prevista para este lunes. “No nos vamos a dejar tomar el pelo por el ‘sanchismo’”, afirmó en rueda de prensa la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, al anunciar la fijación de una nueva fecha para la comparecencia de Muñoz. García explicó que la decisión del PP se apoya en informaciones publicadas en medios de comunicación, donde se han difundido imágenes de Muñoz asistiendo a procesiones de Semana Santa. En las imágenes, detallaron que la vieron sentada “en una terracita” durante el fin de semana, a pesar de haber presentado el domingo un certificado médico que señalaba su imposibilidad de acudir al Senado, sin especificar “ninguna dolencia”. La portavoz popular también informó de que el PP concentrará “el foco” del Senado en las próximas semanas en investigar el rescate de la aerolínea Plus Ultra. En este contexto, se aprobaron las primeras comparecencias en otra comisión de investigación, la recientemente constituida sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI): el día 13 de abril comparecerá su presidenta, Belén Gualda; el 15 lo hará el vicepresidente, Bartolomé Lora, y el 16 el expresidente Vicente Fernández. Asimismo, García confirmó que la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero será llamada a comparecer ante la comisión de la SEPI. Sin embargo, calificó de “increíble” que el PSOE haya presentado una denuncia ante la Junta Electoral por una supuesta citación a Montero cuando, según señaló, “no se ha producido todavía”, si bien reiteró que “se producirá”. Por el mismo asunto, el rescate de Plus Ultra, pero en el marco de la comisión Koldo, han sido citados Sergio Sánchez, exdirector de comunicación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), para el martes 14, y el empresario Julio Martínez Martínez, cuya comparecencia ya estaba prevista para este jueves día 9. Ambos trabajaron junto al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la elaboración de informes sobre Plus Ultra que, según García, eran productos “de corta y pega” y que habrían sido abonados “a precio de oro”. Por último, García adelantó que en el orden del día del Pleno del Senado, previsto para los días 21 y 22 de abril, se incorporará el debate y la votación de dos nuevos conflictos de atribuciones ante el Tribunal Constitucional. Uno de ellos se dirigirá contra el Congreso y el otro contra el Gobierno, relacionados ambos con las enmiendas a la ley de multirreincidencia, respecto de las cuales la Mesa del Congreso aceptó el veto presupuestario del Ejecutivo pese a que dichas enmiendas ya habían sido incorporadas al texto legislativo en tramitación en el Senado.