Viajar a Estados Unidos con una visa americana aprobada no garantiza por sí solo el ingreso al país.

Los argentinos, uruguayos y chilenos deben comprobar que su pasaporte se encuentre vigente y cumpla con las condiciones establecidas para ingresar.

La vigencia del documento es un requisito fundamental tanto para embarcar como para atravesar el control migratorio.

Estados Unidos: qué vigencia debe tener el pasaporte

Como regla general, Estados Unidos establece que los viajeros deben contar con un pasaporte válido para ingresar al país.

En muchos casos, además, se aplica el requisito de que el documento tenga seis meses de vigencia posteriores al viaje.

Sin embargo, Argentina, Uruguay y Chile están entre los países exceptuados de esa regla. Para sus ciudadanos, el pasaporte debe ser válido durante el período previsto de permanencia en Estados Unidos.

Esto significa que un argentino no necesita necesariamente contar con seis meses adicionales de vigencia después de la fecha prevista de salida de Estados Unidos.

¿Qué pasa si tengo la visa americana en un pasaporte vencido?

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Este es uno de los puntos que más dudas genera entre los viajeros.

Si la visa estadounidense continúa vigente, pero el pasaporte donde está colocada ya venció, la persona puede viajar con dos pasaportes:

El pasaporte vencido que contiene la visa válida .

Un pasaporte nuevo que se encuentre vigente.

Al llegar a Estados Unidos, ambos documentos deben presentarse ante el oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La visa será revisada en el pasaporte anterior y, si se autoriza el ingreso, la admisión quedará registrada en el documento vigente.

Por lo tanto, tener un pasaporte nuevo no significa que haya que volver a tramitar la visa cuando la anterior continúa vigente y se cumplen las condiciones correspondientes.

¿La visa garantiza el ingreso a Estados Unidos?

La visa permite que el viajero se presente ante las autoridades estadounidenses para solicitar la admisión, pero la decisión final corresponde al oficial de inmigración.

Por eso, además de comprobar la vigencia del pasaporte y de la visa, los viajeros deben estar preparados para responder preguntas sobre el motivo del viaje, duración de la estadía y alojamiento , entre otros aspectos.

En determinadas circunstancias, las autoridades pueden impedir el ingreso aun cuando la persona tenga documentación aparentemente válida.

Qué deben revisar los argentinos antes de viajar

Antes de viajar a Estados Unidos, los ciudadanos argentinos deberían comprobar: