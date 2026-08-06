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Recibir el pasaporte argentino en el domicilio forma parte del procedimiento y no tiene un costo adicional. Sin embargo, existe una situación en la que ese mecanismo deja de funcionar y el titular deberá completar un trámite extra para poder obtener el documento.

La medida alcanza a quienes tramitan el pasaporte a través del Renaper y no logran recibirlo en la dirección declarada.

En esos casos, el correo deja de intentar la entrega y el documento sigue un procedimiento distinto que muchos solicitantes desconocen.

Es oficial | No van a entregar los pasaportes a domicilio a ninguno estos argentinos y deberán hacer sí o sí un trámite aparte. Fuente: Shutterstock

Qué argentinos no recibirán el pasaporte en su domicilio

El Correo realiza hasta dos visitas al domicilio declarado para entregar el pasaporte.

Si en ambas oportunidades no hay ninguna persona mayor de 18 años para recibir el documento, la entrega a domicilio queda sin efecto .

A partir de ese momento, el pasaporte es redireccionado a la oficina donde se inició el trámite y el titular deberá contactarse a través de los canales oficiales de comunicación, proporcionar sus datos y estar al pendiente de recibir las indicaciones respecto al estado de su trámite.

Qué trámite deberán hacer para retirar el pasaporte

Una vez que el documento regresa al punto donde fue solicitado, el ciudadano deberá consultar el estado del trámite a través de los canales oficiales del Renaper.

El organismo indicará en qué dependencia quedó disponible el pasaporte y cuáles son los pasos para retirarlo.

Para evitar inconvenientes, es importante conservar la constancia de inicio del trámite, ya que será requerida durante el proceso de entrega.

Cómo funciona la entrega del pasaporte y quién puede recibirlo

El envío del pasaporte al domicilio no tiene costo adicional, ya que está incluido dentro del valor del trámite.

Además, no es obligatorio que esté presente el titular . Cualquier persona mayor de 18 años que resida en ese domicilio puede recibir el documento.

Para concretar la entrega, quien lo reciba deberá presentar la constancia de inicio del trámite. Si el correo no encuentra a nadie tras las dos visitas reglamentarias, el pasaporte volverá a la oficina donde fue emitido y será necesario realizar la gestión correspondiente para retirarlo allí.