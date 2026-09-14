La Iglesia Católica en Uruguay detectó en redes sociales publicaciones y mensajes que ofrecen, a cambio de dinero, supuestas entradas, accesos preferenciales, ubicaciones en primera fila y paquetes para participar de los encuentros previstos durante la visita del papa León XIV.

“Ninguna de las actividades organizadas en el marco de la visita del Santo Padre tendrá costo de entrada, ni existen entradas preferenciales o accesos pagos autorizados por la organización”, recordaron las autoridades eclesiásticas uruguayas a través de un comunicado.

Fuente: Comunicación del Vaticano Francesco Sforza

“Para participar de algunos de los encuentros será necesario realizar previamente una inscripción gratuita a través de la web oficial, que permitirá obtener un código QR para ordenar y organizar los accesos”, puntualizó la Iglesia Católica.

“Se solicita especialmente no realizar pagos ni transferencias, no proporcionar datos personales a quienes ofrezcan este tipo de servicios y denunciar las publicaciones o perfiles que intenten comercializar supuestas entradas”

Los detalles sobre los procedimientos para inscribirse a los encuentros que así lo requieran serán comunicados oportunamente en papaleonuruguay.uy y en los canales oficiales de la Iglesia Católica en Uruguay.

“Se solicita especialmente no realizar pagos ni transferencias, no proporcionar datos personales a quienes ofrezcan este tipo de servicios y denunciar las publicaciones o perfiles que intenten comercializar supuestas entradas”, agregó la Iglesia Católica.