Outbound Aerospace, una innovadora startup basada en Seattle, busca revolucionar la aviación comercial con su proyecto de avión “blended wing” (ala fusionada o integrada), que promete cambiar radicalmente la forma en que volamos. En marzo de 2025, la empresa realizó el primer vuelo remoto de un prototipo a escala reducido llamado STeVe, que es una versión 1/8 del modelo final previsto. Esta aeronave de 6,7 metros de envergadura y 136 kilogramos de peso sirven para finalizar el desarrollo del futuro avión comercial llamado Olympic. Esta aeronabe tendrá capacidad para transportar entre 200 y 250 pasajeros y contará con una envergadura de 52 metros, comparable a la del Boeing 757. Este proyecto se diferencia de los diseños convencionales de Boeing y Airbus, que mantienen el fuselaje y las alas como estructuras separadas. El blended wing combina el fuselaje y las alas en una sola estructura integrada, lo que genera una aerodinámica superior. Estos avances ofrecen ventajas significativas como una reducción potencial del 50% en el consumo de combustible y menos emisiones contaminantes. Además aportará un vuelo más silencioso y cabinas más espaciosas. La aeronave también incorpora un sistema eléctrico “power-by-wire” que elimina sistemas hidráulicos y de aire de sangría tradicionales, lo que acarrea menor mantenimiento y simplificación en las operaciones técnicas. Outbound Aerospace espera que el Olympic esté listo para vuelos comerciales en la década de 2030. Actualmente están en fase de desarrollo y pruebas de prototipos electromecánicos y turbopropulsores, que anteceden al diseño final. En tanto, la empresa recaudó fondos iniciales y atrajo la confianza de inversores, pero aún no hay confirmaciones públicas oficiales de compra o apoyo por parte de aerolíneas comerciales. El concepto blended wing de Outbond tendrá un diseño aeronáutico totalmente renovador y recuperará ideas exploradas desde la década de 1920 pero ahora potenciadas por la nanotecnología, nuevos materiales y la digitalización total de sistemas.