El contrato por 296 F-35 (lotes 18 y 19) fue cerrado entre Lockheed Martin y el Pentágono, valorado en 24.300 millones de USD.

En septiembre de 2025, el Departamento de Defensa de Estados Unidos comunicó la adquisición de 296 cazas furtivos F-35 Lightning II, aeronaves de combate de quinta generación diseñadas por Lockheed Martin.

Este acuerdo, que abarca los lotes 18 y 19, posee un valor de USD 24.300 millones y se enmarca dentro del programa de modernización del arsenal aéreo estadounidense.

Además, el contrato prevé la entrega de naves tanto a la US Air Force, como a la US Navy y el US Marine Corps, así como a diversos socios internacionales del programa F-35. En 2026 comenzaron las primeras entregas y la producción de esos lotes, mientras Pratt & Whitney recibió el contrato definitivo para fabricar los motores F135 que equiparán esos aviones.

¿Por qué el F-35 es la joya tecnológica que domina el poder aéreo de EE.UU.?

El F-35 Lightning II es reconocido como uno de los cazas más avanzados a nivel global. Su tecnología furtiva (stealth) le confiere la capacidad de evadir radares, mientras que sus sistemas de sensores y de inteligencia artificial proporcionan una ventaja táctica excepcional. Se cuentan tres variantes: el F-35A (despegue y aterrizaje convencional), el F-35B (diseñado para pistas cortas y aterrizaje vertical) y el F-35C (especializado en operaciones en portaaviones).

Según información del Joint Program Office (JPO) del Pentágono, el costo promedio por unidad en los lotes anteriores se ubicó en aproximadamente USD 82,5 millones para el modelo F-35A. Las aeronaves recientes mantienen costos comparables, experimentando incrementos que se mantienen por debajo de la inflación.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció la adquisición de 296 cazas furtivos F-35 Lightning II, el avión de combate de quinta generación desarrollado por Lockheed Martin. (Fuente: US Air Force)

Cómo la expansión refuerza la disuasión global

En la actualidad, 12 países están en operación con el F-35, sumando más de 1230 aeronaves en servicio activo. Entre los Estados que lo utilizan se destacan Reino Unido, Italia, Países Bajos, Polonia, Japón y Australia, así como también Estados Unidos.

De acuerdo con datos oficiales del fabricante, el programa genera más de 290.000 empleos directos e indirectos en Estados Unidos y presenta un impacto económico anual estimado en USD 72.000 millones.

La adquisición de los nuevos lotes consolida el liderazgo militar estadounidense y refuerza su capacidad de disuasión en un contexto de creciente tensión con potencias como China y Rusia, que aceleran el desarrollo de sus propios cazas de quinta generación, el J-20 y el Su-57.

La carrera global por el dominio del espacio aéreo

Analistas del Center for Strategic and International Studies (CSIS) advierten que la creciente inversión en defensa por parte de las principales potencias aumenta el riesgo de una nueva escalada militar a gran escala.

Mientras Washington incrementa su flota de F-35, China continúa ampliando la producción del J-20 Mighty Dragon y Rusia impulsa el Su-57 Felon, ambos diseñados para rivalizar con el modelo estadounidense.