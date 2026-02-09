La compañía Embraer, la joya aeronáutica de Brasil, acaba de lograr un hito al presentar el primer C-390 Millennium para la Fuerza Aérea de la República de Corea del Sur, una potencia asiática que optó por esta aeronave sobre rivales estadounidenses y europeos. Este logro no solo marca la entrada de Embraer en el mercado coreano con un contrato valorado en unos 544 millones de dólares, sino que consolida su dominio en el segmento de aviones de carga militar mediana, superando al C-130J Hercules de Lockheed Martin de Estados Unidos. Embraer ha acelerado sus exportaciones con confirmaciones recientes como la de Uzbekistán, el primer operador en Asia Central, que adquirió dos unidades en diciembre de 2025 para misiones de transporte táctico, ayuda humanitaria y evacuación médica. Otros clientes confirmados incluyen a Brasil (28 unidades), Portugal (6), Hungría (2), Países Bajos (5+7 opciones), Austria (4), República Checa (2), Suecia (4), Eslovaquia (3) y ahora Corea del Sur (al menos 3, entregas desde 2026). En negociaciones están Lituania (3), Marruecos, India (hasta 40), Chile, Grecia y Arabia Saudita, elevando la cartera de pedidos militares de Embraer a 3.600 millones de dólares. El C-390 Millennium es un transporte militar mediano bimotor a reacción, con capacidad para 26 toneladas de carga —un 18% más que el C-130J—, velocidad máxima de 980 km/h y techo de 11.000 metros, impulsado por dos IAE V2500-E5. Sus dimensiones (longitud 33,9 m, envergadura 35,1 m) permiten transportar 80 tropas, 74 camillas o vehículos blindados, con rampa trasera para pistas no preparadas y versatilidad en reabastecimiento aéreo, lucha contra incendios y misiones humanitarias. El nuevo avión diseñado en Brasil ya acumula más de 15.500 horas de vuelo con 93% de disponibilidad y 99% de finalización de misiones. Embraer vence al C-130J (turboprop a hélice de 1999) gracias a su mayor velocidad (15-40% más rápida), carga superior y costos un 41% inferiores, además de tecnología moderna como fly-by-wire y aviónica de última generación. En Corea del Sur, derrotó directamente al C-130J Hercules y al A400M de Airbus en una licitación pública, priorizando eficiencia y bajo costo operativo. Mientras EE.UU. domina grandes transportes como el C-17, en el nicho mediano-táctico, Embraer conquista mercados OTAN y emergentes con 10 países clientes frente a la competencia estancada de Lockheed. Su éxito radica en fiabilidad probada (8.000+ horas en Brasil), flexibilidad y precio accesible de 50 millones de dólares por unidad versus 62 del rival. Este avance posiciona a América Latina como líder exportador en defensa aeroespacial, desafiando hegemonías tradicionales con innovación y valor.