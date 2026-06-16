Descubren que un medicamento para bajar de peso y controlar la glucosa que podría mejorar un grave trastorno del sueño

La apnea obstructiva del sueño es uno de los trastornos respiratorios más frecuentes durante el descanso nocturno. Se caracteriza por interrupciones repetidas de la respiración causadas por el colapso parcial o total de las vías aéreas superiores, una situación que puede repetirse decenas de veces por hora y afectar seriamente la calidad de vida.

Ahora, una molécula utilizada para el tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 2 está despertando el interés de la comunidad médica por sus efectos sobre esta enfermedad.

Se trata de la tirzepatida, un medicamento que demostró beneficios no solo en la reducción del peso corporal, sino también en la mejora de parámetros clave relacionados con la apnea del sueño.

¿Por qué la obesidad aumenta el riesgo de apnea del sueño?

La relación entre el exceso de peso y la apnea obstructiva del sueño está ampliamente documentada por la evidencia científica. Los especialistas explican que el aumento del tejido graso alrededor de la garganta puede estrechar las vías respiratorias y favorecer los episodios de obstrucción durante el sueño.

Se estima que una gran proporción de las personas con apnea obstructiva del sueño también presenta obesidad, lo que convierte al control del peso en una de las estrategias más importantes para abordar esta enfermedad.

Además, otras condiciones metabólicas como la diabetes tipo 2 también se asocian con un mayor riesgo de desarrollar este trastorno.

¿Qué es la tirzepatida y cómo funciona?

La tirzepatida es un medicamento inyectable desarrollado inicialmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Su acción sobre determinadas hormonas involucradas en el control del apetito, la glucosa y el metabolismo también la convirtió en una de las terapias más efectivas para la pérdida de peso.

En los últimos años, diversos estudios comenzaron a analizar si los beneficios derivados de la reducción del peso corporal podían trasladarse a enfermedades relacionadas con la obesidad, como la apnea obstructiva del sueño.

Según especialistas en medicina del sueño, el fármaco presenta un perfil de seguridad favorable y los efectos adversos más frecuentes suelen ser digestivos y transitorios.

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El estudio que mostró resultados prometedores

Uno de los trabajos más importantes sobre el tema fue el ensayo clínico SURMOUNT-OSA, que evaluó a casi 500 personas con obesidad y apnea obstructiva del sueño moderada a grave.

Durante un año, los participantes recibieron tirzepatida o placebo. Algunos utilizaban además terapia CPAP, el tratamiento estándar que mantiene abiertas las vías respiratorias mediante presión de aire durante el sueño.

Los investigadores observaron que quienes recibieron tirzepatida registraron una reducción significativa en la cantidad de episodios respiratorios por hora, una disminución importante del peso corporal y mejoras en diversos indicadores cardiovasculares.

Entre los beneficios detectados también se encontraron una menor carga de falta de oxígeno durante la noche, mejor control de la presión arterial y una percepción más favorable de la calidad del sueño.

Una nueva alternativa para tratar la apnea obstructiva del sueño

Los resultados fueron considerados tan relevantes que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó en 2024 el uso de tirzepatida para determinados pacientes con apnea obstructiva del sueño y obesidad.

La decisión marcó un hito porque representa una de las primeras opciones farmacológicas específicamente autorizadas para esta enfermedad, tradicionalmente tratada mediante dispositivos de presión positiva continua como el CPAP.

Los especialistas destacan que la medicación no reemplaza necesariamente a las terapias existentes, sino que podría actuar como complemento o, en algunos casos, convertirse en una alternativa terapéutica para pacientes seleccionados.