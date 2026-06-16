La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció el 10 de junio el retiro del mercado de 525.645 paquetes de macarrones con queso de la marca Park St. Deli, distribuidos en tiendas de todo el país.

La empresa fabricante, BEF Foods, Inc., con sede en Texas, inició el retiro voluntario tras detectarse la presencia de lecitina de soya no declarada en el etiquetado del producto.

La FDA clasificó el retiro como Clase II, una categoría que corresponde a productos cuyo consumo puede generar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles, aunque con posibilidad de derivar en problemas de salud graves.

El producto afectado es el Park St. Deli Macaroni & Cheese en presentación de 20 onzas, comercializado en envase de plástico dentro de una caja de cartón.

¿Qué productos de Park St. Deli fueron retirados por orden de la FDA?

El retiro abarca en total 58.405 cajas del producto, equivalentes a 525.645 paquetes individuales. La distribución fue nacional, lo que significa que el producto pudo haber llegado a consumidores en cualquier estado del país.

Datos del producto afectado

Marca: Park St. Deli Macaroni & Cheese

Peso neto: 20 onzas por paquete

Empaque: Tub de plástico dentro de manga de cartón

Presentación por caja: 9 paquetes

El retiro abarca en total 58.405 cajas del producto, equivalentes a 525.645 paquetes individuales. Magnific

¿Por qué retiran los macarrones con queso y qué riesgo representa el alérgeno no declarado?

El motivo del retiro es la presencia de lecitina de soya sin declarar en el etiquetado. Para personas con alergia a la soya, consumir este ingrediente oculto puede desencadenar reacciones alérgicas que van desde síntomas leves hasta cuadros graves que requieren atención médica inmediata.