Joaquín Levinton fue denunciado por un presunto caso de abuso sexual contra una mujer que dice haber mantenido una relación con él desde 2015 a 2020. En medio de la investigación, el músico negó completamente la acusación y presentó nuevas pruebas ante la Justicia.

“Esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta ”, denunció, a través de un comunicado oficial.

En las últimas horas, se dieron a conocer una serie de conversaciones y mensajes que habrían mantenido vía Instagram, que coincidiría con la defensa presentada por el líder de Turf.

Las pruebas que presentó Joaquín Levinton a la Justicia

El cantante de Turf negó la acusación y sostuvo públicamente que él fue acosado durante años por la denunciante. Junto a su abogado Cristian Colombo, presentó una serie de capturas de las conversaciones y mensajes que recibió de Paula a través de su Instagram.

En el material se observaron respuestas a historias, llamadas y videollamadas en la madrugada, links a historias y fotografías íntimas enviadas por la denunciante. Los mismos inician desde diciembre de 2025 hasta septiembre de 2026.

Pruebas de Joaquín Levinton. DDM América TV

Durante el programa de DDM, por América TV, mostraron algunos de los mensajes y explicaron que será el material de defensa que presentará Levinton para respaldar su versión.

Un detalle a tener en cuenta es que, al menos en las capturas, es Paula la que aparece iniciando la conversación en reiteradas oportunidades, pese a no obtener respuesta por parte del músico.

Pruebas de Joaquín Levinton. DDM América TV

Cuál fue la denuncia que hizo sobre Joaquín Levinton

Paula, la denunciante, afirmó públicamente que mantuvo una relación con Levinton entre 2015 y 2020, y denunció haber atravesado situaciones de violencia física, psicológica y sexual.

Así quedó detallado en la denuncia presentada el pasado 28 de septiembre, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50.

Debido a que ya había una causa previa, ella aseguró que decidió volver a recurrir a la Justicia porque todavía arrastraba consecuencias psicológicas de aquellos años.

En las pruebas presentadas por Levinton, se puede ver como la mujer le habría propuesto encontrarse nuevamente y él se negó indicándole que debía hablarse solo a través de sus abogados, dado que ya había una causa anterior.