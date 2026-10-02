Joaquín Levinton fue denunciado por un presunto caso de abuso sexual contra una mujer que dice haber mantenido una relación con él desde 2015 a 2020. En medio de la investigación, el músico negó completamente la acusación y presentó nuevas pruebas ante la Justicia.
“Esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”, denunció, a través de un comunicado oficial.
En las últimas horas, se dieron a conocer una serie de conversaciones y mensajes que habrían mantenido vía Instagram, que coincidiría con la defensa presentada por el líder de Turf.
Las pruebas que presentó Joaquín Levinton a la Justicia
El cantante de Turf negó la acusación y sostuvo públicamente que él fue acosado durante años por la denunciante. Junto a su abogado Cristian Colombo, presentó una serie de capturas de las conversaciones y mensajes que recibió de Paula a través de su Instagram.
En el material se observaron respuestas a historias, llamadas y videollamadas en la madrugada, links a historias y fotografías íntimas enviadas por la denunciante. Los mismos inician desde diciembre de 2025 hasta septiembre de 2026.
Durante el programa de DDM, por América TV, mostraron algunos de los mensajes y explicaron que será el material de defensa que presentará Levinton para respaldar su versión.
Un detalle a tener en cuenta es que, al menos en las capturas, es Paula la que aparece iniciando la conversación en reiteradas oportunidades, pese a no obtener respuesta por parte del músico.
Cuál fue la denuncia que hizo sobre Joaquín Levinton
Paula, la denunciante, afirmó públicamente que mantuvo una relación con Levinton entre 2015 y 2020, y denunció haber atravesado situaciones de violencia física, psicológica y sexual.
Así quedó detallado en la denuncia presentada el pasado 28 de septiembre, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50.
Debido a que ya había una causa previa, ella aseguró que decidió volver a recurrir a la Justicia porque todavía arrastraba consecuencias psicológicas de aquellos años.
En las pruebas presentadas por Levinton, se puede ver como la mujer le habría propuesto encontrarse nuevamente y él se negó indicándole que debía hablarse solo a través de sus abogados, dado que ya había una causa anterior.