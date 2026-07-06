Volver de vacaciones y encontrarse con un olor desagradable apenas se abre la puerta es una situación muy común y que en la mayoría de los casos no tiene nada que ver con la limpieza previa de la casa.

El verdadero problema suele estar en las cañerías: cuando la vivienda permanece cerrada varios días, el agua que actúa como sello dentro del sistema de desagüe se evapora poco a poco, sobre todo con las altas temperaturas, y eso abre paso a los gases del alcantarillado hacia el interior.

Frente a este escenario, en redes sociales se viralizó un truco casero, económico y que lleva apenas un minuto aplicar antes de salir de viaje: dejar un vaso invertido sobre un papel colocado en la bacha de la cocina. A continuación, por qué funciona y cómo se hace correctamente.

¿Por qué la casa huele mal después de vacaciones?

La clave está en el sifón, la curva del sistema de cañerías que retiene agua de forma permanente y funciona como una barrera natural entre el interior de la vivienda y el sistema de alcantarillado.

Mientras esa pequeña reserva de agua se mantenga, los malos olores no logran subir hasta la cocina o el baño.

El problema aparece cuando la casa queda cerrada durante varios días o semanas: sin uso y sin ventilación, el agua del sifón se evapora de forma gradual, en especial durante el verano.

Una vez que ese sello hidráulico desaparece, los gases del desagüe encuentran un camino libre hacia el ambiente y generan ese olor característico que muchas personas asocian erróneamente con falta de higiene.

ChatGPT

Colocar un vaso con un papel en la bacha de la cocina antes de irse de vacaciones: para qué sirve

La solución que recomiendan aplicar antes de viajar es tan simple como efectiva. Consiste en colocar un papel absorbente directamente sobre la bacha y apoyar encima un vaso o recipiente dado vuelta.

El papel cumple la función de retener humedad por más tiempo, mientras que el vaso invertido reduce la circulación directa de aire sobre el desagüe. Combinados, ambos elementos ralentizan la evaporación del agua del sifón y ayudan a que ese sello se mantenga activo durante más días, aunque la casa esté cerrada.

El fundamento es un principio físico simple: a menor exposición del agua al aire, más lento es el secado. Por eso, aunque parezca un gesto menor, esta técnica casera puede marcar la diferencia entre volver a una cocina con olor a cerrado o a una sin sorpresas desagradables.

Qué desagües conviene revisar antes de irse de vacaciones

El truco del vaso y el papel es útil para la bacha de la cocina, pero no es el único punto a tener en cuenta. Antes de salir de vacaciones, se recomienda dejar algo de agua en lavatorios, duchas, bidets e inodoros, ya que todos estos artefactos también dependen de un sifón para bloquear los olores del alcantarillado.

También conviene hacer una revisión general de las instalaciones antes de cerrar la casa: comprobar que no haya pérdidas, obstrucciones ni restos de comida en la bacha, ya que incluso pequeñas acumulaciones de residuos pueden favorecer los malos olores durante una ausencia prolongada.

Si, a pesar de tomar estas precauciones, el olor aparece de todas formas al regresar, es probable que el origen del problema no sea la evaporación del sifón sino una falla en el sistema de cañerías o en la ventilación de los desagües.

En ese caso, lo recomendable es consultar a un profesional plomero para identificar la causa exacta y evitar que el inconveniente se repita en cada viaje.