Muchos usuarios de IPhone desconocen qué significa el punto verde y naranja que suele aparecer en la parte superior de la pantalla. Se trata de un aviso cuando una aplicación está usando la cámara o el micrófono .

Qué significa el punto verde y naranja en el IPhone

El punto verde aparece en la esquina superior de la pantalla cuando una aplicación está utilizando la cámara. Si la app también accede al micrófono al mismo tiempo, por ejemplo, en una videollamada de WhatsaApp, el indicador seguirá verde.

El punto naranja indica que se está utilizando únicamente el micrófono, sin acceder a la cámara. Los principales momentos en donde figura son cuando se realiza una llamada de voz, cuando se graba una nota de voz, se usa Siri o una aplicación está escuchando un comando hablado.

Qué hacer si el punto aparece sin motivo

Si el indicador se enciende cuando no estás usando ninguna aplicación que requiera cámara o micrófono, conviene revisar los permisos del IPhone: