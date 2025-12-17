Decretaron feriado el 26 de diciembre y todas estas personas tendrán un nuevo fin de semana largo Fuente: Archivo

Luego del feriado del 25 de diciembre por la Navidad, se decretó que el viernes 26 sea declarado asueto y se unificará con el sábado y el domingo para disfrutar de un fin de semana largo antes de fin de año. Quiénes podrán acceder.

Anunciaron feriado el 26 de diciembre y habrá un fin de semana largo

El Gobierno de la Provincia de Jujuy dispuso que la jornada del viernes 26 de diciembre será asueto administrativo para la Administración Pública Provincial, en el marco de las celebraciones de fin de año. Debido a esta medida, el personal del sector tendrá nuevo feriado en el calendario.

El anuncio fue realizado por el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo provincial, Normando Álvarez García, quien además aclaró que los días miércoles 24 y 31 de diciembre la actividad habrá normal en todos los organismos provinciales.

Decretaron feriado el 26 de diciembre y todas estas personas tendrán un nuevo fin de semana largo Fuente: Archivo

De este modo, aquellos trabajadores que se desempeñen dentro del ámbito público en la provincia de Jujuy podrán disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días, compuesto por el jueves 25 (Navidad), viernes 26 (asueto), sábado 27 y domingo 28.

Durante el anuncio, el titular del ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo de la provincia de Jujuy expresó que “esta medida fue adoptada con el propósito de facilitar el encuentro familiar en un año difícil y, de esta manera, los jujeños aprovechen para renovar sus vínculos, fe y esperanza a la luz del Niño Dios”, manifestó.

Confirmaron que el 2 de enero será feriado para todas estas personas

El Gobierno jujeño también confirmó que el viernes 2 de enero de 2026 será asueto administrativo para la Administración Pública Provincial. La disposición forma parte, al igual que el feriado posterior a Navidad, del esquema de organización de las actividades durante las celebraciones de fin de año.

Decretaron feriado el 26 de diciembre y todas estas personas tendrán un nuevo fin de semana largo Fuente: Archivo

Al igual que con el feriado del 26 de diciembre, los empleados públicos de Jujuy tendrán otro fin de semana largo en el inicio del 2026. Éste se forma por el jueves 1 de enero que es feriado a nivel nacional, el viernes 2 por el asueto administrativo, sábado 3 y domingo 4 del primer mes del 2026.

Carnaval 2026: qué día caen los feriados

Dentro del calendario de feriados para el 2026, la fecha de carnaval durante el mes de febrero es una de las más esperadas por las personas debido a que muchos aprovechan los días para disfrutar de un fin de semana largo y realizar una escapada.

En este sentido, se confirmó que los días correspondientes al feriado de carnaval serán en los días lunes 16 y martes 17 de febrero respectivamente.

De esta manera, habrá un súper fin de semana largo para realizar una escapada a la costa y descansar, ya que se unificará con el sábado y domingo previo.