Un grupo de argentinos podrá disfrutar de un nuevo feriado el próximo miércoles 24 de diciembre que dará lugar a un descanso doble de dos días seguidos y será el último del 2025 antes del receso de Año Nuevo del 31 de diciembre, en caso de tenerlo, y el 1 de enero.

Los trabajadores alcanzados por este asueto extra podrán realizar una mini escapada, ya que tendrán un descanso adicional y si suman el 26 de diciembre, serán hasta 5 días para aprovechar el inicio de la temporada de verano.

Miércoles 24 de diciembre: ¿dónde habrá un nuevo feriado?

En este caso, no solo se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para dos partidos de la provincia de Buenos Aires, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria por el aniversario fundacional y las correspondientes fiestas patronales.

El miércoles 24 de diciembre será feriado en estas localidades que tendrán un fin de semana largo de 3 días para poder descansar:

Las Marianas, Provincia de Buenos Aires.

Vieytes, Provincia de Buenos Aires.

Toda la Administración Pública Nacional tendrá feriado el 24 y el 31 de diciembre, según confirmó el Gobierno en un decreto publicado en el Boletín Oficial.

El 24 de diciembre será feriado en la Provincia de Buenos Aires. ChatGPT

¿Quiénes podrán disfrutar de un nuevo feriado el lunes 15 de diciembre?

Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los empleados privados que reciban el permiso de sus empleadores.

Durante la semana de Navidad y Noche Buena se realizarán diferentes actividades en conmemoración de la fundación de estas localidades. Además, habrá celebraciones artísticas con diversos eventos religiosos, culturales y gastronómicos.

Las efemérides y celebraciones del 24 de diciembre

Día de Nochebuena (nacimiento de Jesús).

Se sanciona la Constitución Unitaria Argentina de 1826.

Se funda el Club Atlético Rosario Central.

Día de la Policía Federal Argentina.

Fallecimiento de Tita Merello.

Según el calendario oficial del Gobierno, el próximo feriado será el 25 de diciembre.

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

A nivel nacional, el próximo feriado será el jueves 25 de diciembre por Navidad. Esta fecha es inamovible y no genera fin de semana largo, ya que cae jueves, pero se incorpora al feriado del 24.

Además, el Gobierno nacional decretó feriado para todos los trabajadores de la Administración Pública para el 31 de diciembre, mientras que los empleados autorizados por sus jefes, tendrán un descanso en esta fecha o una jornada reducida que se suma al feriado del 1 de enero (Año Nuevo).

Calendario de feriados 2026 en Argentina

