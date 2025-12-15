Este lunes, a través del Decreto 883/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno confirmó dos nuevos asuetos para el mes de diciembre.

Se trata del 24 de diciembre, por Nochebuena, y el 31 de diciembre, por Nochevieja, cuando los trabajadores estatales que responden a la gestión nacional no deberán cumplir tareas.

“Otórgase asueto al personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025″, dice el artículo 1° de la norma firmada por el presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Nuevo feriado para los empleados estatales: qué dice el Decreto

En los considerandos del Decreto 883/2025, se hace referencia a los feriados nacionales tanto del 25 de diciembre, por Navidad, como del 1° de enero, por Año Nuevo.

“Que los días 24 y 31 de diciembre representan las vísperas de las mencionadas festividades y se encuentran habitualmente destinados a la realización de los preparativos propios de tales celebraciones, así como a los desplazamientos necesarios para posibilitar el encuentro familiar”, indica el decreto.

“Que razones de conveniencia, oportunidad y buena administración justifican el otorgamiento de asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre del corriente año, sin afectar la prestación de los servicios esenciales”, agrega.

La medida aclara que el asueto alcanza al personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025, pero que no alcanza a las instituciones bancarias y entidades financieras.

Por su parte, los días 25 de diciembre de 2025 y 1° de enero de 2026 ya son condiserados feriados en el calendario nacional.

El decreto completo