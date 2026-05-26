Cierra el Banco Agrario en Colombia: la entidad financiera permanecerá inactiva durante dos días en todo el país. (Imagen representada con IA)

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El Gobierno de Colombia confirmó que durante 2026 habrá varias jornadas festivas que impactarán la atención presencial del Banco Agrario y del sistema financiero en general. Entre las fechas que ya generan consultas aparece el feriado nacional del 8 de junio por Corpus Christi, que este año conformará un fin de semana largo y modificará el funcionamiento habitual de las entidades bancarias.

Con este feriado en el calendario, miles de usuarios comienzan a anticipar el pago de obligaciones, retiros y trámites presenciales para evitar demoras. Durante el domingo 7 y el lunes 8 de junio, las sucursales bancarias no abrirán al público, aunque seguirán operativos los cajeros automáticos, las aplicaciones móviles y los canales de banca digital, que permitirán realizar transacciones básicas sin inconvenientes.

Muchos usuarios se preguntan cómo afectará este cierre a las operaciones bancarias y qué servicios podrán realizarse mientras la red de oficinas permanezca inactiva.

El Banco Agrario cierra por dos días. (Fuente: Montaje EC)

El Banco Agrario suspende sus operaciones presenciales por dos días

Según el calendario oficial de 2026, el lunes 8 de junio, fecha en la que se conmemora Corpus Christi, será feriado nacional en Colombia. Debido a esto, el Banco Agrario y buena parte del sistema financiero no brindarán atención presencial, por lo que operaciones como retiros por ventanilla, trámites en caja o gestiones comerciales deberán realizarse con antelación.

Además, al tratarse de un fin de semana largo, las oficinas tampoco abrirán el domingo 7 de junio. A pesar de ello, los cajeros automáticos y los canales digitales continuarán funcionando, aunque algunas operaciones podrían verse reflejadas recién en el siguiente día hábil.

Cierra el Banco Agrario: qué operaciones deben adelantarse

Las entidades financieras suelen recomendar adelantar trámites como depósitos en efectivo, consignaciones interbancarias y diligencias presenciales antes del viernes previo al feriado. Esto evita retrasos en acreditaciones o movimientos que dependen de horarios bancarios.

Aunque la banca digital seguirá habilitada, ciertas operaciones —como transferencias entre entidades— podrían procesarse de manera completa en la jornada hábil siguiente, según las políticas de cada banco.

Los próximos feriados

Estos son algunos de los próximos feriados que modificarán la atención del Banco Agrario:

Corpus Christi

Sagrado Corazón de Jesús

Día de San Pedro y San Pablo

Día de la Independencia

Las sucursales físicas de los bancos permanecen cerradas durante este feriado. (Fuente: Representación con IA)

Todas estas fechas conformarán fines de semana largos que impactarán los horarios de atención en distintas entidades bancarias del país.