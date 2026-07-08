Mientras miles de trabajadores esperan el feriado del 9 de julio para disfrutar de cuatro días de descanso seguidos por el Día de la Independencia y posterior día no laborable .

En este contexto de celebración nacional, el calendario indica que el feriado del lunes 13 extenderá el fin de semana largo para un grupo de argentinos.

Quiénes podrán aprovechar el feriado del lunes 13

El lunes 13 fue declarado como asueto para el partido cordobés de Río Segundo, donde se conmemorará el aniversario fundacional.

De esta manera, los empleados públicos disfrutarán de una jornada extra de descanso. En caso de los trabajadores del sector privado, será opcional según decisión de los empleadores.

Cambio en el feriado del 9 de julio

El jueves se conmemorará el Día de la Independencia, por lo que habrá será feriado nacional. En pos de armar un puente festivo, se declaró día no laborable el viernes 10 para dar cuatro días de descanso a nivel nacional .

En caso de los habitantes de Río segundo, sumarán otro días más.

Qué feriados quedan en 2026

El calendario oficial de feriados indica que quedan las siguientes festividades para el 2026: