Un grupo de trabajadores podrá disfrutar de un nuevo feriado el próximo lunes 2 de marzo que dará lugar a un fin de semana largo de tres días y será el primer asueto del tercer mes del 2026 para estas personas tras el descanso extendido de Carnaval. Justo antes del inicio de las clases y a la espera del descanso extendido de Semana Santa, estos argentinos alcanzados por las tres jornadas no laborables tendrán la oportunidad de hacer una mini escapada en el fin de la temporada alta de verano, debido a que contarán con un receso adicional que permite aprovechar las últimas temperaturas cálidas. En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria por fin de año. El lunes 2 de marzo será feriado en todas estas localidades, dado que en algunas el feriado cae el domingo 1 y por eso, se espera que se mueva al día siguiente: Los habitantes de estas zonas tendrán un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar en el medio de uno de los meses que pone fin a la temporada alta de verano. Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores. El fin de semana del sábado 28 al domingo 29 febrero habrá diferentes actividades en conmemoración de la fundación de estas localidades. Además, habrá celebraciones artísticas con diversos eventos religiosos, culturales y gastronómicos. El último feriado a nivel nacional fue el de Carnaval. El próximo descanso será en marzo, cuando tendrá lugar el fin de semana largo del 24 de marzo por el Día de la Memoria.