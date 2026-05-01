El Memorial Day 2026 se celebrará el lunes 25 de mayo, respetando la tradición de realizarse el último lunes de ese mes en Estados Unidos. Este feriado federal es uno de los más significativos del país, ya que combina homenaje histórico, movimiento turístico y un fuerte impacto económico. En esta edición, millones de personas aprovecharán el fin de semana largo para viajar, descansar o participar en actos conmemorativos, en una fecha que marca el inicio no oficial del verano. El Memorial Day está dedicado a honrar a los soldados estadounidenses que murieron en servicio. Su origen se remonta a la posguerra civil, cuando distintas comunidades comenzaron a rendir tributo a los caídos decorando sus tumbas. Con el paso del tiempo, la fecha se transformó en un feriado nacional que incluye: Uno de los momentos más emblemáticos es el minuto de silencio nacional a las 15:00 horas, una tradición que se mantiene vigente en todo el país. El lunes 25 de mayo de 2026 dará lugar a uno de los fines de semana largos más importantes del año. Durante esos días se espera: Este feriado es considerado el puntapié inicial de la temporada de verano, con playas, parques y destinos turísticos recibiendo a millones de visitantes. Al ser un feriado federal, habrá cambios en la actividad habitual: Sin embargo, muchos comercios y centros comerciales seguirán operando con normalidad.