Desde 1971, el Día de los Caídos se celebra el último lunes de mayo en Estados Unidos. Fue el momento en el que el Congreso Nacional aprobó el acta que establecía esta fecha para el denominado “Memorial Day”. El objetivo de esto es que sean 3 días de duelo, para recordar a los caídos durante las guerras en las que participó Estados Unidos. Aunque en un inicio, solo se usa para conmemorar la muerte de los soldados que participaron en la guerra civil. El Memorial Day es una fecha muy importante para la historia de Estados Unidos porque tiene un carácter conmemorativo y emocional fuerte. Al recordar a las personas caídas durante la guerra civil y todas las que vinieron después, las familias se reúnen y rinden tributo en sus tumbas. Uno de los momentos más llamativos es el minuto de silencio nacional que tiene lugar a las 15:00. A pesar del paso del tiempo, es una tradición que sigue vigente a lo largo de todo el país. El sector público tiene un descanso, pero el privado puede vivir una de sus mejores fechas: aumenta el nivel de viajes internos, las reservas hoteleras y el consumo en comercios. Entre las principales actividades que tienen lugar en esta fecha, hay ceremonias en cementerios militares, desfiles patrióticos en distintas ciudades y actos oficiales en los que participan los veteranos de guerra. No abren oficinas gubernamentales, bancos ni servicios federales. Además, tampoco hay correo regular. El calendario federal contempla las siguientes fechas: