Desde su desembarco en Argentina el pasado 8 de noviembre, Decathlon marcó un hito en el retail deportivo con la apertura de su primer local en Vicente López y registró un récord de ventas.

Ahora, la compañía francesa acelera su plan de expansión y anuncia la apertura de su segunda tienda en Córdoba. La inauguración está prevista para junio de 2026 y se convertirá en la primera sucursal de la marca en el interior del país.

¿Por qué la segunda tienda quedará en Córdoba?

La elección de Córdoba no es casual. La provincia se consolidó como un polo económico y comercial clave, con una amplia base de consumidores jóvenes, infraestructura moderna y una cultura deportiva arraigada. Además, cuenta con shoppings de alto tránsito y excelente conectividad regional, lo que facilita la llegada de clientes de toda la provincia y cercanas.

El nuevo local estará ubicado en Nuevocentro Shopping, uno de los centros comerciales más importantes de la ciudad. Tendrá 2.300 metros cuadrados y ofrecerá más de 5.000 productos para deportes como running, ciclismo, fitness, actividades al aire libre y deportes acuáticos, replicando el formato integral que la marca aplica en sus tiendas internacionales.

Récord de ventas en Argentina

La primera tienda de Decathlon en Vicente López superó todas las expectativas y se convirtió en un caso de éxito para la compañía. Sin embargo, un informe de la Fundación Pro Tejer reveló que los precios en Argentina son hasta 178% más altos que en Uruguay y 156% más caros que en Brasil , debido a la carga tributaria y costos locales como logística, alquileres y financiamiento.

A pesar de estas diferencias, la demanda se mantiene firme, impulsada por la variedad de productos y la propuesta de valor que combina marcas propias, diseño funcional y precios competitivos dentro del mercado argentino.

¿Cuánto cuesta comprar en Decathlon Argentina?

Los precios varían según la categoría: