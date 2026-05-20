Largas filas en Decathlon por su nueva bicicleta eléctrica de montaña: cuenta con una pantalla inteligente y autonomía de hasta 70 km.

En esta noticia
La fiebre por las bicicletas eléctricas sigue creciendo y una de las grandes protagonistas del momento es la nueva Emotorad T-Rex Pro, disponible en Decathlon de España con descuento incluido. Este modelo de montaña llamó la atención de cientos de usuarios gracias a su combinación de autonomía, diseño tecnológico y equipamiento pensado tanto para ciudad como para senderos ligeros.
La e-bike de la marca EMOTORAD se destaca por incorporar una pantalla inteligente integrada en el manillar, luces LED y direccionales, además de una batería extraíble capaz de ofrecer hasta 70 kilómetros de autonomía. Todo esto la convierte en una de las bicicletas eléctricas más buscadas dentro del catálogo de movilidad sostenible.
Cómo es la bicicleta eléctrica Emotorad T-Rex Pro, ideal para afrontar pendientes y recorridos urbanos
La Emotorad T-Rex Pro fue diseñada para ofrecer una experiencia de conducción cómoda, segura y eficiente. Cuenta con un motor central de 250 W acompañado por un par motor de aproximadamente 34 Nm, lo que permite afrontar pendientes y recorridos urbanos con mayor facilidad gracias al sistema de asistencia eléctrica al pedaleo.
Uno de sus puntos más innovadores es el sistema “Cluster i13”, un manillar dinámico integrado que reúne en una misma pantalla información clave como velocidad, distancia recorrida y nivel de batería. Además, integra faro delantero, luces LED y direccionales/intermitentes para mejorar la visibilidad y la seguridad durante la conducción nocturna o en zonas con tráfico.
La bicicleta incorpora una batería de ion de litio de 468 Wh (36V 13 Ah), extraíble y de larga duración, capaz de alcanzar hasta 70 kilómetros de autonomía dependiendo del uso y del nivel de asistencia seleccionado.
Características de la bicicleta eléctrica Emotorad T-Rex Pro
Motor y autonomía
- Motor eléctrico central de 250 W
- Torque aproximado de 34 Nm
- Batería extraíble de ion de litio de 468 Wh
- Hasta 70 km de autonomía con asistencia al pedaleo
- Sistema de carga mediante cable
Diseño y estructura
- Cuadro fabricado en aluminio 6061
- Ruedas de 27,5 pulgadas
- Suspensión delantera de 100 mm con bloqueo
- Manillar de 720 mm para mayor estabilidad y control
- Peso aproximado de 22,3 kg
- Capacidad de carga máxima de 110 kg
Seguridad y tecnología
- Frenos de disco mecánicos de alta eficiencia
- Corte automático de asistencia al frenar
- Luces LED integradas
- Faro delantero incorporado
- Direccionales/intermitentes integrados en el manillar
- Display inteligente con información en tiempo real
Transmisión y conducción
- Transmisión Shimano de 7 velocidades
- Bicicleta semirrígida
- Compatible con tija telescópica
- Diseñada para ciudad y senderos ligeros
Precio de la bicicleta eléctrica y cómo comprarla
La Emotorad T-Rex Pro tiene un precio promocional de 899,99 euros en Decathlon España, lo que representa un descuento de 100 euros respecto a su valor original de 999,99 euros.
La compra puede realizarse directamente desde la tienda online de Decathlon con entrega a domicilio en aproximadamente dos días laborables, aunque la disponibilidad puede variar según el stock. También existe la posibilidad de consultar opciones de recogida en tienda cercana.
Reseñas de los usuarios: cuál es la relación precio-calidad
Las primeras opiniones de compradores destacan especialmente la comodidad, la autonomía y la relación calidad-precio de esta bicicleta eléctrica de montaña.
Uno de los usuarios la calificó como “la mejor de todas”, resaltando que es “muy confortable, eficiente, cómoda y con buena autonomía”. Además, valoró con cinco estrellas aspectos como seguridad, diseño y preparación del producto.
Otra de las reseñas asegura que se trata de “una bicicleta bien equipada para su utilización tanto en ciudad como en carretera montaña”, destacando nuevamente el diseño, la calidad del montaje y la experiencia de conducción.