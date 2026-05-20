Largas filas en Decathlon por su nueva bicicleta eléctrica de montaña: cuenta con una pantalla inteligente y autonomía de hasta 70 km.

La fiebre por las bicicletas eléctricas sigue creciendo y una de las grandes protagonistas del momento es la nueva Emotorad T-Rex Pro, disponible en Decathlon de España con descuento incluido. Este modelo de montaña llamó la atención de cientos de usuarios gracias a su combinación de autonomía, diseño tecnológico y equipamiento pensado tanto para ciudad como para senderos ligeros.

La e-bike de la marca EMOTORAD se destaca por incorporar una pantalla inteligente integrada en el manillar, luces LED y direccionales, además de una batería extraíble capaz de ofrecer hasta 70 kilómetros de autonomía. Todo esto la convierte en una de las bicicletas eléctricas más buscadas dentro del catálogo de movilidad sostenible.

Cómo es la bicicleta eléctrica Emotorad T-Rex Pro, ideal para afrontar pendientes y recorridos urbanos

La Emotorad T-Rex Pro fue diseñada para ofrecer una experiencia de conducción cómoda, segura y eficiente. Cuenta con un motor central de 250 W acompañado por un par motor de aproximadamente 34 Nm, lo que permite afrontar pendientes y recorridos urbanos con mayor facilidad gracias al sistema de asistencia eléctrica al pedaleo.

Uno de sus puntos más innovadores es el sistema “Cluster i13”, un manillar dinámico integrado que reúne en una misma pantalla información clave como velocidad, distancia recorrida y nivel de batería. Además, integra faro delantero, luces LED y direccionales/intermitentes para mejorar la visibilidad y la seguridad durante la conducción nocturna o en zonas con tráfico.

La bicicleta incorpora una batería de ion de litio de 468 Wh (36V 13 Ah), extraíble y de larga duración, capaz de alcanzar hasta 70 kilómetros de autonomía dependiendo del uso y del nivel de asistencia seleccionado.

Largas filas en Decathlon por su nueva bicicleta eléctrica de montaña: cuenta con una pantalla inteligente y autonomía de hasta 70 km. Decathlon

Características de la bicicleta eléctrica Emotorad T-Rex Pro

Motor y autonomía

Motor eléctrico central de 250 W

Torque aproximado de 34 Nm

Batería extraíble de ion de litio de 468 Wh

Hasta 70 km de autonomía con asistencia al pedaleo

Sistema de carga mediante cable

Diseño y estructura

Cuadro fabricado en aluminio 6061

Ruedas de 27,5 pulgadas

Suspensión delantera de 100 mm con bloqueo

Manillar de 720 mm para mayor estabilidad y control

Peso aproximado de 22,3 kg

Capacidad de carga máxima de 110 kg

Seguridad y tecnología

Frenos de disco mecánicos de alta eficiencia

Corte automático de asistencia al frenar

Luces LED integradas

Faro delantero incorporado

Direccionales/intermitentes integrados en el manillar

Display inteligente con información en tiempo real

Transmisión y conducción

Transmisión Shimano de 7 velocidades

Bicicleta semirrígida

Compatible con tija telescópica

Diseñada para ciudad y senderos ligeros

Largas filas en Decathlon por su nueva bicicleta eléctrica de montaña: cuenta con una pantalla inteligente y autonomía de hasta 70 km. Decathlon/ ChatGPT

Precio de la bicicleta eléctrica y cómo comprarla

La Emotorad T-Rex Pro tiene un precio promocional de 899,99 euros en Decathlon España, lo que representa un descuento de 100 euros respecto a su valor original de 999,99 euros.

La compra puede realizarse directamente desde la tienda online de Decathlon con entrega a domicilio en aproximadamente dos días laborables, aunque la disponibilidad puede variar según el stock. También existe la posibilidad de consultar opciones de recogida en tienda cercana.

Reseñas de los usuarios: cuál es la relación precio-calidad

Las primeras opiniones de compradores destacan especialmente la comodidad, la autonomía y la relación calidad-precio de esta bicicleta eléctrica de montaña.

Uno de los usuarios la calificó como “la mejor de todas”, resaltando que es “muy confortable, eficiente, cómoda y con buena autonomía”. Además, valoró con cinco estrellas aspectos como seguridad, diseño y preparación del producto.

Otra de las reseñas asegura que se trata de “una bicicleta bien equipada para su utilización tanto en ciudad como en carretera montaña”, destacando nuevamente el diseño, la calidad del montaje y la experiencia de conducción.